رسالة تحذيرية من طرابزون لجماهير الفريق.. تفاصيل

وجه نادي طرابزون سبور التركي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر رساله تحذيريه لجماهيره بشان انتشار عمليات احتيال تتم باسم النادي.

وتلقى النادي، تقارير بشأن بيع مجلات وقمصان موقعة عبر الهاتف واستغلال اسم النادي وبيانات اعتماد مركز الاتصال لإقناع المشجعين بشراء هذه المنتجات ودفع قيمتها.

ونشر النادي التركي، بيانا رسميا أنه قام بإجراء التحقيقات حيث تواصل أحد الأشخاص مع عدد من جماهيره عبر أحد أرقام الهواتف باستخدام بيانات اعتماد خاصة بمركز الاتصال، فى محاولة للاحتيال عليهم تحت ستار بيع مجلات النادي والقمصان الموقعة.