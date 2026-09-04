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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 10 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 4-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا 6340 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7245 جنيها للشراء و 7188 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6642 جنيها للشراء و 6589 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6340 جنيها للشراء و 6290 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5434 جنيها للشراء و5391 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر
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