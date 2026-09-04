نزل 10 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن

انخفض سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 4-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا 6340 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7245 جنيها للشراء و 7188 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6642 جنيها للشراء و 6589 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6340 جنيها للشراء و 6290 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5434 جنيها للشراء و5391 جنيها للبيع.