عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر الآن

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، بمستهل التعاملات المسائية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في محال الصاغة بمختلف المحافظات، مدفوعة بصعود الأسعار عالميًا وتحركات الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأنقى من بين الأعيرة المتداولة محليًا، سعر 7315 جنيهًا للبيع مقابل 7255 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 الأكثر تداولًا

جاء سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر رواجًا وتداولًا بين المصريين لشراء المشغولات الذهبية، عند 6400 جنيه للبيع و6350 جنيهًا للشراء.

أسعار عياري 18 و14

أما عيار 18 فسجل 5485 جنيهًا للبيع مقابل 5445 جنيهًا للشراء، فيما استقر سعر عيار 14 عند 4265 جنيهًا للبيع و4235 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، المكون من 8 جرامات من عيار 21، نحو 51200 جنيه للبيع مقابل 50800 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب بالجنيه

ارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) لتسجل 227500 جنيه للبيع مقابل 225725 جنيهًا للشراء بالسوق المحلية.

سعر دولار الصاغة اليوم

وسجل"دولار الصاغة" والذي يُستخدم في حساب أسعار الذهب محليًا، نحو 50.92 جنيه، مقابل 50.93 جنيه وفق أسعار البنوك.

الذهب عالميًا يواصل صعوده

في تطور لافت، قفز سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية إلى مستوى 4490 دولارًا في وقت سابق من اليوم الخميس، ثم ارتد الآن إلي مستوى 4468.08 دولار، أي بفارق قدره نحو 21.92 دولار للأوقية الواحدة.

ويعكس هذا الصعود العالمي حالة التذبذب التي تسيطر على أسواق المال، وسط توقعات بأن تنعكس تلك المتغيرات على أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الساعات المقبلة.