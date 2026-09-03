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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار سبائك الذهب اليوم.. سبيكة 20 جرامًا تسجل 143 ألف جنيه

السبائك الذهبية
السبائك الذهبية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب وسبائك الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الأصفر محليًا، وسط استمرار اهتمام المستثمرين بالسبائك باعتبارها أحد الخيارات الشائعة لحفظ قيمة الأموال والاستثمار في الذهب.

وتتوافر سبائك الذهب بأوزان متعددة تبدأ من جرام واحد، وتصل إلى 50 جرامًا، إلى جانب أونصة الذهب التي تزن 31.1 جرام من الذهب الخالص عيار 24.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 من BTC نحو 7284 جنيهًا للشراء في الصاغة والمحلات.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سجلت سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 24 نحو 18 ألفًا و22 جنيهًا للشراء.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات عيار 24 من BTC إلى نحو 35 ألفًا و920 جنيهًا للشراء.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات عيار 24 نحو 71 ألفًا و810 جنيهات للشراء، وذلك قبل احتساب المصنعية وضريبة الدمغة.

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا عيار 24 من BTC نحو 143 ألفًا و580 جنيهًا للشراء في المحلات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا عيار 24 نحو 358 ألفًا و800 جنيه للشراء في السوق المصرية.

سعر أونصة الذهب في مصر

سجلت أونصة الذهب، التي تعادل سبيكة بوزن 31.1 جرام من الذهب الخالص عيار 24، نحو 223 ألفًا و235 جنيهًا للشراء، وتُطرح بغلاف شفاف.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 12 جنيهًا، ليسجل 7109 جنيهات، مقارنة بـ7097 جنيهًا أمس الثلاثاء.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 10.50 جنيه، ليسجل 6220.38 جنيه، مقابل 6209.88 جنيه أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 9 جنيهات، ليصل إلى 5331.75 جنيه، مقارنة بـ5322.75 جنيه أمس.

أسعار الذهب عيار 14 والأوقية

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفاعًا بنحو 7 جنيهات، ليصل إلى 4146.92 جنيه، مقابل 4139.92 جنيه أمس.

كما ارتفعت أوقية الذهب بنحو 373.25 جنيه، لتسجل 221114.62 جنيه، مقارنة بـ220741.37 جنيه في تعاملات أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 84 جنيهًا، ليسجل نحو 49 ألفًا و763 جنيهًا، مقارنة بـ49 ألفًا و679 جنيهًا أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7109 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6220.38 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5331.75 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4146.92 جنيه.

وسجلت أوقية الذهب نحو 221114.62 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49 ألفًا و763 جنيهًا.

السبايك السبائك الذهب

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