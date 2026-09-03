الجيش الباكستاني يعلن مقتل 15 مسلحا عقب إحباط محاولة تسلل شمال غربي البلاد

أكد الجيش الباكستاني، مقتل 15 مسلحا أثناء قيام قوات الأمن بإحباط محاولة تسلل على الحدود الباكستانية - الأفغانية قبالة مقاطعة "شمال وزيرستان" في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم /الخميس/ - بأنه تم رصد تحرك مجموعة من المسلحين أثناء محاولتهم التسلل إلى باكستان، حيث تعاملت قوات الأمن مع الموقف بمهنية وصبر قبل الاشتباك مع المسلحين والذي استمر لمدة 36 ساعة، مما أسفر عن مقتل 15 منهم.

وأضافت الإدارة، أن قوات الأمن صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بحوزة المسلحين القتلى .. مشيرة إلى أنه تم شن عملية تمشيط من أجل القضاء على أي عناصر مسلحة أخرى متبقية في المنطقة.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".