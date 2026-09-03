أفاد ‏مصدر عسكري يمني مقتل قيادي حوثي في قطاع البرح غربي تعز.

وأشار المصدر إلى نجاح نجاح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط عدة مسيّرات حوثية في تعز والساحل الغربي حيث تخوض عناصر القوات المسلحة اليمنية اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي بمختلف جبهات الساحل الغربي.

كما أشارت ‏القوات الحكومية اليمنية بحسب وسائل إعلام عربية إلى أن عناصرها تخوض الآن معارك عنيفة ضد الحوثيين حيث تم تدمير زورق مفخخ استهدف ميناء المخا.



فيما نفى ‏مصدر عسكري يمني سقوط أي موقع بيد الميليشيات الحوثية.



كما لفت ‏الإعلام العسكري اليمني إلى تحليق ‏مكثف لطائرات مسيّرة في سماء تعز والمضادات الأرضية تتصدى لها ، حيث تخوض المقاومة الوطنية اشتباكات مع ميليشيا الحوثي بقطاع الكدحة بمحور البرح غربي تعز.

ونوه ‏الإعلام العسكري إلى ان المقاومة الوطنية أفشلت تحركات ميليشيا الحوثي بقطاع الكدحة بمحور البرح غربي تعز اليمنية بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيّرات حوثية باتجاه غربي تعز.