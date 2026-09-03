القاهرة وبكين ترسمان ملامح مرحلة جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة

تحت رعاية وقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شهدت العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة؛ إذ حرص الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية على الارتقاء بالعلاقة مع بكين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عبر زيارات متبادلة متكررة ولقاءات قمة رفيعة المستوى، جعلت من الصين أحد أهم الشركاء الدوليين لمصر في ملفات التنمية والاقتصاد والبنية التحتية.

وفي هذا السياق، جاءت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر - بدعوة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - لتشكل محطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية الممتدة لنحو سبعة عقود، منذ كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

فهذه الزيارة، وهي الأولى للرئيس الصيني منذ عشر سنوات، تؤكد أن العلاقة بين القاهرة وبكين لم تعد مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية، بل شراكة استراتيجية شاملة صاغها الرئيسان بإرادة سياسية مشتركة، تتسع يومًا بعد يوم لتشمل السياسة والاقتصاد والتنمية والتكنولوجيا، فضلًا عن التنسيق الوثيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد توّج السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج مباحثات القمة بينهما بإصدار بيان مشترك موسع، تضمن حزمة واسعة من الاتفاقات والتفاهمات الثنائية، فضلًا عن مواقف سياسية متقدمة تدعم حقوق مصر التنموية والسيادية، وهو ما يجعل هذه الزيارة حدثًا يستحق الوقوف عنده بتحليل معمق لأبعاده ومخرجاته وانعكاساته المستقبلية.

المحور الأول: أهمية الزيارة ودلالات توقيتها

أولًا: الزيارة الأولى منذ عقد.. ورسالة بحد ذاتها

تحمل زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، بعد غياب امتد لعشر سنوات منذ زيارته الأولى عام 2016، دلالة سياسية عميقة؛ حيث أن اختيار مصر محطة رئيسية في جولة خارجية رفيعة المستوى، يعكس المكانة التي تحظى بها القاهرة في حسابات السياسة الخارجية الصينية، بوصفها أكبر دولة عربية من حيث الثقل السكاني والحضاري، وصاحبة الدور المحوري في قضايا المنطقة العربية والأفريقية وشرق المتوسط.

ثانيًا: التوقيت الاستراتيجي الدقيق

وتأتي الزيارة في لحظة إقليمية ودولية بالغة الحساسية، تتسم بتحولات جيوسياسية متسارعة، وصراعات مفتوحة في الإقليم، ومنافسة دولية محتدمة حول النظام العالمي الجديد.

وفي ظل هذه المعطيات، تكتسب الزيارة أهمية مضاعفة؛ إذ تمنح مصر شريكًا دوليًا كبيرًا يدعم مواقفها وثوابتها الوطنية، وتمنح الصين بوابة استراتيجية نحو العالم العربي وأفريقيا عبر الدولة التي تتوسط العالم بموقعها الجغرافي الفريد وتربطه إفريقيا واسيا وأوروبا عبر شريان قناة السويس.

ثالثًا: تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

ولم تكن الزيارة مجرد لقاء بروتوكولي، بل جاءت لمتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقع بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، عبر التبادلات رفيعة المستوى، وتفعيل الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين، ومواصلة التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي في مختلف الملفات، وهو ما يعني أن العلاقة أصبحت مؤسسية ممنهجة لا تعتمد على المواقف الظرفية.

المحور الثاني: البيان المشترك.. خريطة طريق للمرحلة المقبلة

أولًا: طبيعة البيان وأهميته

وخرج البيان المشترك بين البلدين ليكون بمثابة وثيقة إطارية شاملة، أو خريطة طريق حقيقية لتعميق الشراكة الاستراتيجية؛ حيث لم يقتصر على العبارات الدبلوماسية العامة، بل تضمن بنودًا تفصيلية تغطي المحاور السياسية والاقتصادية والتنموية والتكنولوجية، إلى جانب المواقف من القضايا الإقليمية والدولية.

ثانيًا: الركائز الثلاث للشراكة

وحدد البيان ثلاثة محاور رئيسية لتعميق العلاقات، تتمثل في مواصلة الإبقاء على التبادلات رفيعة المستوى وحسن الاستفادة من آليات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتوطيد التعاون ذي المنفعة المتبادلة في كافة المجالات، وتوسيع التنسيق في قضايا الحوكمة العالمية والدفاع عن مصالح الدول النامية ودول الجنوب العالمي، وهي محاور تعكس رؤية مشتركة لعلاقة دولية متوازنة، لا تقوم على التبعية، بل على الشراكة الحقيقية.

ثالثًا: التكامل بين «رؤية مصر 2030» و«الحزام والطريق»

ومن أبرز ما تضمنه البيان المشترك، الاتفاق على تحقيق مواءمة أعمق بين رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي مواءمة تجعل من مصر شريكًا محوريًا في أضخم مبادرة اقتصادية في العالم، بما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية ومشروعات بنية تحتية وتنموية واسعة النطاق على الأرض المصرية.

المحور الثالث: المكاسب الاقتصادية والتنموية لمصر من الاتفاقات الثنائية

أولًا: توطين الصناعة.. نحو قاعدة صناعية مصرية متقدمة

واتفق الجانبان على بحث سبل التعاون في مجالات توطين الصناعة، وعلى رأسها صناعة السيارات الكهربائية وبناء السفن، وهي صناعات استراتيجية ثقيلة تسهم في نقل التكنولوجيا الصناعية إلى مصر، وخلق فرص عمل نوعية، وتحويل مصر إلى قاعدة تصنيع إقليمية تصدّر إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتعددة.

ثانيًا: الطاقة النظيفة والمتجددة

وشملت التفاهمات دعم التعاون بين الشركات المصرية والصينية في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يشمل تصنيع الألواح الشمسية وأبراج الرياح محليًا، وهو ما يصب مباشرة في استراتيجية مصر لزيادة حصة الطاقة النظيفة من مزيج الكهرباء، ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، ويعزز أمن الطاقة الوطني.

ثالثًا: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

ويمثل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع المحلي نقلة نوعية للاقتصاد المصري؛ إذ اتفق البلدان على توسيع التعاون في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاقتصاد القائم على البيانات وأشباه الموصلات والأمن السيبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد، وهي مجالات المستقبل التي تؤسس لاقتصاد معرفي حديث قادر على المنافسة عالميًا.

رابعًا: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأكد البيان دعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل بالفعل موطئ قدم صناعيًا ولوجستيًا صينيًا مهمًا في المنطقة، وتستقطب استثمارات صينية متنامية في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة القناة كشريان للتجارة العالمية ومركز للقيمة المضافة وليس مجرد ممر ملاحي.

خامسًا: تحلية المياه والمعادن الحرجة والزراعة

وتضمنت مجالات التعاون أيضًا تحلية مياه البحر، وهو ملف حيوي لمصر في ظل الضغوط المائية المتزايدة، إلى جانب التعاون في سلاسل إمداد المعادن والزراعة وتعزيز بناء القدرات البشرية، وهي ملفات تمس الأمن الاستراتيجي المصري في صورته الشاملة: الماء والغذاء والموارد والإنسان.

سادسًا: التعاون المالي وتعزيز الاقتصاد

وعلى المستوى المالي، شملت الرؤية المشتركة توسيع استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وتفعيل ترتيبات تبادل العملات، وهو توجه يخفف الضغط على النقد الأجنبي في مصر، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في التعاملات التجارية مع أحد أكبر شركائه التجاريين في العالم.

المحور الرابع: إشادة صينية غير مسبوقة بـ«حياة كريمة»

أولًا: مضمون الإشادة

وثمّن الجانب الصيني، في نص البيان المشترك، الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وأشاد على وجه الخصوص بمبادرة «حياة كريمة»، واصفًا إياها بأنها نموذج تنموي يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين البنية التحتية والظروف المعيشية في الريف المصري.

ثانيًا: دلالة الإشادة

وهذه الإشادة ليست مجاملة دبلوماسية، بل شهادة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن دولة تُعد رائدة التجربة التنموية في انتشال مئات الملايين من الفقر، بأن النموذج التنموي المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

ومن شأن هذه الشهادة أن تعزز السمعة الدولية للمشروعات التنموية المصرية، وأن تفتح الباب أمام إمكانية نقل الخبرات الصينية في التنمية الريفية والقضاء على الفقر إلى التجربة المصرية.

ثالثًا: البُعد الإنساني للعلاقة

وتعكس الإشادة بـ«حياة كريمة» أن العلاقة المصرية الصينية لم تعد تقتصر على الاقتصاد والسياسة، بل امتدت لتشمل البعد الاجتماعي والإنساني، وهو ما يجسد مفهوم «التنمية الشاملة» الذي يشكل أرضية فكرية مشتركة بين البلدين، ويرتقي بالإنسان باعتباره غاية التنمية ووسيلتها في آن واحد.

المحور الخامس: الأمن المائي المصري.. تأييد صيني واضح لحقوق مصر في النيل

أولًا: الموقف الصيني المعلن

وفي واحدة من أهم فقرات البيان المشترك على الإطلاق، أكد الجانب الصيني إدراكه للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر، بوصفه شريان الحياة الرئيسي، وأقر بحق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، كما دعا الجانبان كافة دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بعدم التسبب في إحداث ضرر.

ثانيًا: الأهمية الاستراتيجية لهذا الموقف

ويكتسب هذا الموقف أهمية استثنائية لعدة اعتبارات؛ فالصين قوة عظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودعمها المعلن لحق مصر في حماية أمنها المائي يمثل ورقة ضغط دولية مهمة في ملف المياه.

كما أن الإشارة الصريحة إلى مبدأ «عدم الإضرار» كالتزام قانوني دولي، تنسجم تمامًا مع الموقف القانوني المصري، وتمنح القاهرة سندًا دوليًا نوعيًا في أي تحرك أمام المحافل الأممية.

ثالثًا: الرسائل السياسية

ويحمل الموقف الصيني رسالة واضحة، مفادها أن قضية المياه بالنسبة لمصر ليست قضية فنية أو فئوية، بل قضية وجودية تتعلق بأمن قومي تحظى بتفهم ودعم القوى الكبرى، وهو ما يعزز الموقف التفاوضي المصري ويوسع هامش حركته الدولية في هذا الملف الحيوي.

المحور السادس: وحدة الرؤية المشتركة إزاء القضايا الدولية والإقليمية

أولًا: القضية الفلسطينية في صدارة المواقف المشتركة

وأعاد الرئيسان التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، وشددا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الرفض القاطع لأي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مسمى، والدعوة إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وهو توافق كامل مع الثوابت المصرية التاريخية.

ثانيًا: رفض المعايير المزدوجة والأحادية

وأكد البلدان التزامهما بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، ورفضهما للمعايير المزدوجة والإجراءات الأحادية، وشددا على ضرورة إصلاح النظام الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يجعلها أكثر عدالة وتمثيلًا لمصالح الدول النامية، وهي رؤية مشتركة تعكس انتماء البلدين إلى تيار الجنوب العالمي الساعي لنظام دولي متعدد الأقطاب.

ثالثًا: التنسيق في المحافل الدولية

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، وهو ما يعني أن مصر باتت تحظى بشريك دولي فاعل يساند مواقفها في أهم المنصات العالمية، بما يعزز حضورها الدولي ونفوذها الدبلوماسي.

رابعًا: القضايا الإقليمية.. السودان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر

وشملت وحدة الرؤية التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي السودانية وإنهاء الحرب الدائرة هناك، وتعزيز استقرار منطقة القرن الأفريقي، والتأكيد على أن حوكمة أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة، وهي مواقف تنسجم بالكامل مع أولويات الأمن القومي المصري في محيطه الجغرافي المباشر.

خامسًا: التبادل في دعم القضايا الجوهرية

وفي المقابل، أكد الجانب المصري التزامه الثابت بمبدأ «الصين الواحدة» ورفضه التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وهو ما يجسد طبيعة العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح الجوهرية لكل طرف، والدعم المتبادل في القضايا التي تمس الأمن القومي لكلا البلدين.

المحور السابع: الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.. ملامح نموذج فريد للعلاقات الدولية

أولًا: شراكة تقوم على الندية لا التبعية

وتتميز العلاقة المصرية الصينية بأنها شراكة بين دولتين صاحبتي حضارة عريقة وقرار وطني مستقل، لا تقوم على الإملاءات أو الشروط السياسية، بل على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وهو نموذج يختلف جوهريًا عن أنماط العلاقات الدولية التقليدية القائمة على الهيمنة.

ثانيًا: البعد الحضاري والثقافي

ويجمع بين مصر والصين رابط حضاري فريد؛ فهما من أقدم حضارات العالم، وقد لعبت مصر تاريخيًا دور الجسر بين الحضارة الصينية والعالمين العربي والأفريقي عبر طريق الحرير القديم، لتعود مبادرة الحزام والطريق اليوم لتجدد هذا التلاقي الحضاري بصيغة عصرية.

ثالثًا: الآفاق المستقبلية

ويفتح البيان المشترك الباب أمام مرحلة جديدة تتجاوز التعاون الثنائي التقليدي نحو التكامل الاستراتيجي الشامل، بحيث تصبح مصر الشريك الأبرز للصين في المنطقة العربية وأفريقيا، وتصبح الصين الشريك الدولي الأكثر دعمًا للأولويات التنموية والسيادية المصرية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في استقرار المنطقة والعالم.

ويمكن القول إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، وما أسفرت عنه من بيان مشترك واتفاقات وتفاهمات ثنائية، تمثل نقطة تحول نوعية في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتأكيدًا عمليًا على أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ليست مجرد عنوان دبلوماسي، بل واقع ملموس يتجسد في مشروعات تنموية وصناعية وتكنولوجية، وفي مواقف سياسية داعمة لحقوق مصر السيادية والتنموية.

لقد حصدت مصر من هذه الزيارة مكاسب متعددة المستويات، تمثلت في دعم دولي من قوة عظمى لحقها في حماية أمنها المائي، وإشادة رفيعة المستوى بنموذجها التنموي ممثلًا في مبادرة «حياة كريمة»، وحزمة تعاون اقتصادي واسعة تشمل توطين الصناعة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وتحلية المياه، فضلًا عن توافق كامل في الرؤى إزاء القضية الفلسطينية وقضايا الإقليم والنظام الدولي.

ومع تحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات منفذة على الأرض، واستثمار هذا الزخم السياسي في جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، سيدخل العلاقة بين القاهرة وبكين إلى مرحلة جديدة واعدة بكل المقاييس.