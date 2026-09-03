هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الأمن الداخلي الأمريكي بعد تعطل محرك

هبطت طائرة تابعة لخفر السواحل الأميركي، كانت تقل وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين ، اضطراريًا في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن، الأربعاء، بعد تعرض أحد محركاتها لعطل أثناء الرحلة.

وكانت الطائرة، وهي من طراز C-37A Gulfstream V ، في رحلة من أتلانتا إلى منطقة واشنطن عندما تعطل محركها الأيمن، ما دفع قائدها إلى إعلان حالة طوارئ وطلب الهبوط الفوري في مطار ريغان الوطني.

وأوضح تسجيل للاتصالات مع برج المراقبة أن الطيار أبلغ بفقدان المحرك الأيمن، مشيرًا إلى وجود 14 شخصًا على متن الطائرة ونحو ساعتين ونصف الساعة من الوقود.

وهبطت الطائرة بسلام في المطار قرابة الساعة 1:35 ظهرًا بالتوقيت المحلي ، دون وقوع إصابات بين ركابها.

وأشاد مولين بأداء طياري خفر السواحل، وقال إنهما جعلا عملية الهبوط بمحرك واحد تبدو «روتينية»، مؤكدًا عدم حدوث حالة من الذعر خلال الواقعة.

وتعود الطائرة المستخدمة في الرحلة إلى الخدمة منذ عام 2002 ، وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أثارت في السابق مخاوف بشأن تقادم بعض طائرات خفر السواحل ومشكلات مرتبطة بتحديث أنظمة الاتصالات والملاحة.