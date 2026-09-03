الصور الأولى من حريق هائل داخل مصنع للشنط والأحذية بالإسماعيلية

تنشر «صدى البلد» الصور الأولى لحريق هائل اندلع، صباح اليوم الخميس، داخل مصنع للشنط والأحذية بمنطقة الحرش التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب والأدخنة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، بالتزامن مع الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع أي حالات إصابة.

ووفقًا لآخر المعلومات، أسفر الحريق عن إصابة ٣ أشخاص بحالات اختناق، بينما تلقى عدد من المصابين الإسعافات الأولية في موقع الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران وإجراء أعمال التبريد، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر.