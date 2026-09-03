تفاصيل الشراكة المصرية الصينية في مجال الطاقة النظيفة

قال ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إن الشراكة المصرية الصينية في مجال الطاقة النظيفة تتحول من النموذج التقليدي إلى نموذج جديد يعتمد على الشراكة الصناعية والتقنية المتكاملة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن التوسع في الطاقة المتجددة في مصر يعد من الأولويات، مشيرا إلى أن التعاون المصري الصيني يرتكز على إنشاء خطوط انتاج وتصنيع مكونات خلايا بطاريات التخزين.

واسترسل: تلك المشروعات ستعمل على زيادة استيعاب القدرات المصرية في مجال الطاقة النظيفة، منوها بأن تلك المشروعات ستعمل على تمكيننا من توفير الطاقة في أوقات الذروة وزيادة الاحمال.

ولفت إلى أن الرؤية لدينا تستهدف جعل مصر مركز تصنيعي لامدادات الطاقة المتجددة للشرق الأوسط وأفريقيا.