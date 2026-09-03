بعد الهجمات الإيرانية على أراضيها.. الكويت تهدد: أمن المنطقة في خطر

عبًرت الكويت عن إدانتها واستنكارها، وبأشد العبارات، لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، والتي كان آخرها فجر اليوم، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وفي بيان لها ، جددت وزارة الخارجية الكويتية تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تعكس نهجاً عدائياً، وتشكّل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقويضاً ممنهجاً للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.

كما اكدت الوزارة على أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحفظ أمنها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

