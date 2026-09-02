نرفض أي اعتداء على أمن الملاحة.. الكويت تستنكر استهداف ناقلة سعودية في مضيق هرمز

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية "سدر" أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.

وشددت الخارجية الكويتية على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.