قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي تستقبل قرينة الرئيس الصيني وتؤكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين
طارق رضوان: قمة القاهرة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ شراكة استراتيجية
بسبب رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
برلماني: زيارة الرئيس الصيني تعزز فرص التصنيع والتصدير وتدعم الاقتصاد
وكيل الأزهر: لا مساس بمناهج العلوم الشرعية والعربية في البكالوريا الأزهرية
إسكان النواب: الشراكة المصرية الصينية في البنية التحتية والتحول الأخضر تدعم النهضة العمرانية
هياخد 25 ألف.. صيادلة القاهرة توفر وظيفة لمينا جرجس وفي انتظار توقيعه| خاص
الجهاز كما هو.. أحمد شوبير يكشف موقف حسام حسن من التغييرات
ترامب: إيران كانت على بُعد أسبوعين من السلاح النووي.. وحققتُ انتصارًا في إثبات وجهة نظري
نظام البكالوريا الأزهرية.. 11 مادة دراسية لشعبتي الطب والهندسة و13 مادة للآداب وإدارة الأعمال
3 شعب دراسية.. الشيخ أيمن عبد الغني يعلن تفاصيل البكالوريا الأزهرية
منى زكي تحسم الجدل حول ملكية شقتها وتفاصيل النزاع القضائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نرفض أي اعتداء على أمن الملاحة.. الكويت تستنكر استهداف ناقلة سعودية في مضيق هرمز

الكويت
الكويت
أ ش أ

 أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية "سدر" أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.

وشددت الخارجية الكويتية على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

وزارة الخارجية الكويتية إدانة دولة الكويت اعتداء الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

ترشيحاتنا

هشام يكن

هشام يكن يطالب بضم حسام أشرف لمنتخب مصر: «لازم يكون في المعسكر الجاي»

شوبير يكشف سر إصرار الأهلي على الحكام الأجانب.. لازم ندعم التحكيم المصري

محدش يزعل مني.. شوبير يكشف سر إصرار الأهلي على الحكام الأجانب

برشلونة

برشلونة يخطط لمحاولة جديدة لضم جوليان ألفاريز في يناير

بالصور

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد