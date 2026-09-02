محمد مؤمن.. الجناح الطائر «الأكثر فاعلية» يلمع في سماء المتوسط

واصلت كرة اليد المصرية تقديم مواهبها الواعدة على الساحة الدولية، بعدما خطف محمد مؤمن النقادي، جناح منتخب مصر ونادي الزمالك، الأضواء خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، وأسهم بأدائه المميز في تتويج الفراعنة بالميدالية الذهبية.

وترك النقادي بصمة واضحة خلال مشوار المنتخب في البطولة، بعدما تصدر قائمة اللاعبين من حيث فاعلية التصويب، مسجلًا 15 هدفًا من 16 تصويبة، بنسبة نجاح بلغت 94%، في رقم يعكس دقته الكبيرة أمام المرمى وقدرته على استثمار الفرص بأعلى كفاءة.

ولم يكن تألق الجناح الأيسر الشاب مجرد أرقام، حيث ظهر بصورة مميزة على مدار منافسات البطولة، ونجح في إثبات قدرته على التعامل مع أجواء المباريات القوية والضغوط، ليكون أحد النماذج المضيئة للجيل الجديد في كرة اليد المصرية.

ألعاب البحر المتوسط

وجاء تألق النقادي في وقت خاض فيه المنتخب منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بقائمة يغلب عليها اللاعبون المحليون والشباب، في ظل ارتباط عدد من نجوم المنتخب المحترفين بأنديتهم، وهو ما منح العناصر الصاعدة فرصة حقيقية لإثبات جدارتها على المستوى الدولي.

لم تأت مشاركة محمد مؤمن مع المنتخب الاول من فراغ وإنما جائت امتداداً لثقة الأجهزة الفنية للمنتخبات القومية بداية من الكابتن مجدي ابو المجد ثم الكابتن طارق محروس ثم تصعيده من خلال المدير الفني الإسباني خافير باسكوال للفريق الاول ثم فرناندو باربيتو..

واستغل النقادي الفرصة بصورة مثالية، وقدم نفسه كلاعب يمتلك مقومات الجناح الدولي، ليصبح أحد العناصر الشابة التي يمكن البناء عليها مستقبلًا، كما كان ضمن قائمة المنتخب الوطني المتوجة بلقب بطولة أفريقيا للكبار في نسختها الأخيرة.

ومع كل ظهور جديد، يواصل النقادي تأكيد تطوره، خاصة في المباريات التي تتطلب تركيزًا كبيرًا وفاعلية هجومية، ليضع نفسه تدريجيًا ضمن دائرة الأسماء الواعدة التي ينتظر منها الكثير في السنوات المقبلة.

أرقام تكشف موهبة «النقادي»

وتؤكد أرقام محمد مؤمن النقادي أن تألقه في دورة ألعاب البحر المتوسط لم يكن وليد الصدفة، بعدما سبق له تسجيل أرقام لافتة مع منتخب مصر للشباب خلال مشاركته في بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 سنة، التي أقيمت في بولندا عام 2025.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية للبطولة، تصدر النقادي قائمة أفضل لاعبي الأجنحة من حيث نسبة نجاح التصويب، بعدما سجل 10 أهداف من 10 تصويبات، محققًا العلامة الكاملة بنسبة 100%، ليكون صاحب أفضل كفاءة تصويب بين لاعبي الأجنحة المشاركين في البطولة.

وتكشف هذه الأرقام عن واحدة من أبرز نقاط قوة النقادي، والمتمثلة في قدرته على تحويل الفرص إلى أهداف بأعلى درجات الدقة، وهو ما ظهر مجددًا في منافسات المتوسط.

وبات محمد مؤمن النقادي، بما يقدمه من مستويات متصاعدة مع المنتخبات الوطنية، أحد الأسماء الواعدة في كرة اليد المصرية، في انتظار أن يواصل خطواته بثبات، ويؤكد أن «الجناح الطائر» يمتلك كل المقومات التي تؤهله لترك بصمة أكبر مع الفراعنة في السنوات المقبلة.