سر تفرد المانجو المصرية وتكلفة زراعة الفدان

تواصل زراعة المانجو جذب اهتمام المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، باعتبارها واحدة من المحاصيل التي يمكن أن تحقق عائدًا جيدًا عند اختيار الأصناف المناسبة والتعامل معها وفق الأساليب الزراعية السليمة.

اختلاف نتائج الموسم الزراعي

ومع اختلاف نتائج الموسم الزراعي من صنف إلى آخر، تتزايد أهمية دراسة طبيعة التربة وموقع الزراعة وتحديد المسافات الملائمة بين الأشجار قبل البدء في إنشاء المزرعة.

تحذيرات مهمة بشأن الآفات

وفي هذا السياق، قدم أحد المتخصصين في زراعة وإنتاج المانجو عددًا من النصائح للمقبلين على الاستثمار في المحصول، موضحًا أبرز العوامل المؤثرة في الإنتاج والتكلفة، إلى جانب تحذيرات مهمة بشأن الآفات التي يجب مراقبتها، خاصة بالنسبة للمزارعين الراغبين في تخزين المحصول.

تفاوت إنتاج المانجو خلال موسم 2026



وقال المهندس محمود كمال، الخبير الزراعي واستشاري زراعة وإنتاج المانجو، إن نتائج موسم 2026 جاءت متفاوتة بين أصناف المحصول، موضحًا أن بعض الأصناف المحلية سجلت إنتاجًا ضعيفًا، في حين حققت الأصناف الأجنبية إنتاجًا أفضل خلال الموسم.

حجم الإنفاق على خدمة المحصول

وأضاف كمال، خلال تصريحات تليفزيونية أن إنتاجية المانجو ترتبط بصورة كبيرة بحجم الإنفاق على خدمة المحصول ومدى الالتزام بالمعاملات الزراعية اللازمة طوال الموسم.

وأشار إلى أن أسعار المانجو المتاحة في الأسواق خلال الفترة الحالية تتراوح، بحسب المعروض والصنف، بين 30 و40 جنيهًا للكيلوجرام.

المانجو محصول مربح.. بشرط الزراعة الصحيحة



وأكد الخبير الزراعي أن زراعة المانجو يمكن أن تكون من الزراعات المربحة للمزارع، ولكن بشرط تنفيذ عمليات الزراعة والتأسيس بطريقة صحيحة منذ البداية.

وأوضح أن اختيار الصنف المناسب يمثل أحد أهم عوامل نجاح المزرعة، إذ يجب أن يتوافق الصنف مع طبيعة التربة وموقع الزراعة والظروف البيئية للمنطقة.

كما شدد على أهمية تحديد مسافات الزراعة وفقًا لطبيعة كل صنف، مؤكدًا أن التأسيس الجيد للمزرعة يعد من أهم الخطوات التي تحدد مستقبل المحصول وإنتاجيته.

وأشار إلى وجود مجموعة من القواعد الأساسية التي ينبغي للمزارع الالتزام بها بداية من إعداد الأرض وإنشاء المزرعة، وصولًا إلى عمليات الخدمة والرعاية التي تساعد في الوصول إلى إنتاج جيد ومرضٍ.

المانجو المصرية لا مثيل لها



وأشاد محمود كمال بجودة المانجو المصرية، مؤكدًا أن لها مكانة مميزة بسبب مذاقها ونكهتها، معتبرًا أن النكهة تمثل أحد أهم أسرار تفردها مقارنة بالمانجو المنتجة في مناطق أخرى من العالم.

وأشار إلى أن تميز المنتج المصري يمثل عنصرًا مهمًا في دعم فرص المزارعين والاستثمار في هذا المحصول، خاصة مع وجود أصناف تتمتع بصفات تسويقية جيدة.

تكلفة زراعة فدان المانجو



وكشف استشاري زراعة وإنتاج المانجو أن متوسط تكلفة زراعة فدان المانجو في مصر يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، موضحًا أن التكلفة تختلف وفقًا لطريقة التأسيس ومستوى الإنفاق على المزرعة.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى نحو 75 ألف جنيه عند تنفيذ أفضل مستويات التأسيس، بما يشمل التجهيزات والخدمات المطلوبة لإنشاء مزرعة جيدة.

وأكد أن حساب التكلفة يجب ألا ينفصل عن دراسة طبيعة الأرض والصنف المستهدف ونظام الزراعة، باعتبارها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في حجم الاستثمارات المطلوبة.

تحذير للمزارعين الراغبين في تخزين المانجو



ووجه محمود كمال نصيحة مهمة إلى مزارعي المانجو الذين يخططون لتخزين المحصول، مطالبًا بضرورة إجراء فحص دوري ودقيق للأشجار والمحصول لرصد أي إصابات حشرية مبكرًا.

وحذر بشكل خاص من انتشار بعض الآفات، وفي مقدمتها البق الدقيقي والحشرة القشرية، مشددًا على ضرورة متابعة المزرعة باستمرار والتعامل مع الإصابات وفق التوصيات الزراعية المناسبة.

وأكد أن مكافحة الآفات في الوقت المناسب تعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على جودة المحصول وتقليل الخسائر، خاصة بالنسبة للمزارعين الذين يعتمدون على التخزين أو يستهدفون الحصول على محصول ذي جودة تسويقية مرتفعة.

اختيار الصنف والتأسيس.. مفتاح نجاح المزرعة



وتشير نصائح الخبير الزراعي إلى أن نجاح الاستثمار في زراعة المانجو لا يعتمد على زراعة الأشجار فقط، وإنما يبدأ من دراسة الأرض واختيار الصنف المناسب، ثم تحديد المسافات وتنفيذ عملية التأسيس بصورة دقيقة.

ومع ارتفاع أهمية المحاصيل البستانية في الاستثمار الزراعي، تظل المانجو من المحاصيل التي يمكن أن تحقق عائدًا جيدًا للمزارع عند إدارتها بصورة صحيحة، مع ضرورة الاهتمام بالتكاليف ومتابعة الآفات والخدمات الزراعية لضمان الوصول إلى إنتاجية وجودة أفضل.