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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبحث الكثير من الأسر عن طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة، خاصة مع الرغبة في تحضير حلوى باردة ومنعشة بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

وقدمت الشيف مي صيام. وصفة آيس كريم المانجو البيتي والتي تتميز بسهولة تحضيرها، فلا تحتاج إلى ماكينة آيس كريم، ويمكن إعدادها باستخدام الخلاط والفريزر فقط.

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

مكونات آيس كريم المانجو:
لتحضير آيس كريم المانجو بدون ماكينة، تحتاجين إلى المكونات التالية:
2 ثمرة مانجو كبيرة وناضجة.
كوب كريمة خفق باردة.
نصف كوب حليب مكثف محلى.
ملعقة صغيرة عصير ليمون، حسب الرغبة.
قطع مانجو صغيرة للتزيين، حسب الرغبة.

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل:
ـ ابدئي بتقشير ثمار المانجو وتقطيعها إلى مكعبات، ثم ضعيها في الخلاط واضربيها جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس، ويمكن إضافة كمية صغيرة من عصير الليمون لتعزيز النكهة ومنح الآيس كريم مذاقًا منعشًا.
ـ في وعاء عميق، اخفقي كريمة الخفق الباردة باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح قوامها كثيفًا وهشًا، ثم أضيفي الحليب المكثف المحلى تدريجيًا مع التقليب بهدوء حتى تتجانس المكونات.
ـ بعد ذلك، أضيفي المانجو المهروسة إلى خليط الكريمة، وقلبي باستخدام ملعقة أو سباتولا بحركات هادئة حتى تمتزج المكونات جيدًا.
ـ ضعي خليط آيس كريم المانجو الكريمي في علبة محكمة الغلق، ثم أدخليها إلى الفريزر لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات، أو حتى يتماسك الآيس كريم تمامًا.
ـ وللحصول على قوام أكثر نعومة، يمكن إخراج العلبة بعد مرور نحو ساعتين من التجميد وتقليب الخليط جيدًا، ثم إعادته إلى الفريزر حتى يكتمل التجميد.

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

سر نجاح آيس كريم المانجو بدون ماكينة

للحصول على آيس كريم مانجو كريمي في المنزل، يفضل اختيار ثمار مانجو ناضجة وحلوة، لأنها تمنح الوصفة نكهة قوية وقوامًا أفضل.

كما يفضل استخدام كريمة خفق باردة جيدًا، مع عدم الإفراط في إضافة عصير الليمون حتى لا تطغى حموضته على مذاق المانجو.
ويمكن أيضًا التحكم في درجة حلاوة الآيس كريم وفقًا لمذاق المانجو وكمية الحليب المكثف المحلى المستخدمة.

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

أفكار لتقديم آيس كريم المانجو

ويمكن تقديم آيس كريم المانجو البيتي في أكواب صغيرة، وتزيينه بقطع المانجو الطازجة أو إضافة القليل من صوص المانجو.
كما يمكن وضع الخليط في قوالب الآيس كريم وتقديمه للأطفال كحلوى صيفية باردة ومنعشة، خاصة خلال أيام الطقس الحار.

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طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

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