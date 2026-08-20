رونالدينيو يعود إلى الملاعب بعمر 46 عامًا .. أسطورة برشلونة يصل إيطاليا للتوقيع مع رافينا 1913

وصل الأسطورة البرازيلية رونالدينيو إلى إيطاليا، تمهيدًا لإتمام تعاقده مع نادي رافينا 1913، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، في خطوة مفاجئة تأتي بعد أكثر من 10 سنوات على اعتزاله كرة القدم.

ويبلغ رونالدينيو من العمر 46 عامًا، حيث وصل إلى مطار فورلي على متن طائرة خاصة، وسط استقبال من عشرات الصحفيين، في انتظار الإعلان الرسمي عن توقيعه مع النادي الإيطالي.

ومن المنتظر أن يشهد حفل تقديم رونالدينيو حضورًا جماهيريًا كبيرًا، مع توقعات بوصول عدد المشجعين إلى نحو 5000 أو 6000 شخص، خلال الفعالية المقرر إقامتها على أحد شواطئ مدينة رافينا.

ولا تقتصر عودة رونالدينيو على الجانب الرياضي، إذ تتضمن الصفقة أبعادًا تجارية، مع خطته لإطلاق علامته التجارية الخاصة «R10»، التي يُنتظر أن تصبح الشريك الرسمي لتوفير أطقم وملابس رافينا الرياضية في الموسم الجديد.

ويبقى السؤال الأبرز حول ما إذا كان رونالدينيو سيشارك فعليًا في مباريات رسمية مع الفريق، خاصة أنه ابتعد عن الملاعب منذ اعتزاله عام 2015.

ورغم ذلك، أكد نادي رافينا 1913 أن التعاقد مع النجم البرازيلي لا يمثل مجرد خطوة رمزية، في ظل الأهداف الرياضية والتجارية المرتبطة بعودته إلى كرة القدم.