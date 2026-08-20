الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على مواجهة الاتحاد

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الجمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد خلال لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال.

وركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات فنية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران اليوم بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره، الاتحاد السكندري في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 21 أغسطس 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، باعتبارها واحدة من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية، خاصة أن الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي، بينما يأمل الاتحاد السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

الزمالك يبحث عن بداية قوية

يدخل الزمالك المباراة رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في منح الفريق انطلاقة قوية تساعده على تحقيق أهدافه خلال الموسم الجديد.

وأنهى الفريق استعداداته للمواجهة بخوض مرانه الأخير على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، حيث ركز الجهاز الفني على النواحي البدنية والفنية والخططية، قبل دخول المعسكر المغلق استعدادًا للمباراة.

ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وحصد أول ثلاث نقاط في رحلة الحفاظ على لقب الدوري.