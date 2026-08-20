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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة في افتتاح الدوري 2026-2027

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء غدٍ الجمعة، إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك والاتحاد السكندري، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 21 أغسطس 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، باعتبارها واحدة من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية، خاصة أن الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي، بينما يأمل الاتحاد السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

الزمالك يبحث عن بداية قوية

يدخل الزمالك المباراة رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في منح الفريق انطلاقة قوية تساعده على تحقيق أهدافه خلال الموسم الجديد.

وأنهى الفريق استعداداته للمواجهة بخوض مرانه الأخير على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، حيث ركز الجهاز الفني على النواحي البدنية والفنية والخططية، قبل دخول المعسكر المغلق استعدادًا للمباراة.

ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وحصد أول ثلاث نقاط في رحلة الحفاظ على لقب الدوري.

الاتحاد السكندري يتحدى حامل اللقب

على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السكندري المواجهة بطموح تحقيق مفاجأة أمام الزمالك، والخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قوية في بداية مشواره بالمسابقة.

ويدرك الفريق السكندري صعوبة المهمة، لكنه يسعى إلى تقديم أداء قوي أمام حامل اللقب، سواء بالخروج بنقطة التعادل أو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي وتغطية خاصة قبل المباراة وبعد انتهائها.

وتأتي المواجهة ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، الذي ينطلق هذا الموسم بمشاركة 20 فريقًا، وسط حالة من الترقب لمعرفة شكل المنافسة على اللقب منذ الجولات الأولى.

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