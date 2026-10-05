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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي كريم عبد المحسن عن تفاصيل أزمة خالد الدرندلي، عضو اتحاد الكرة، مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، ومطالبة الدرندلي بفتح تحقيق، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسة بين التوأم واتحاد الكرة.


وقال كريم عبد المحسن، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «تصريحات خالد الدرندلي أوضحت أن هناك مشكلة وأزمة أو تجاوزًا لحدود البروتوكول في التعامل مع رئيس البعثة».


وأضاف: «نُشر خبر وصول بعثة منتخب مصر برئاسة حسام حسن وإبراهيم حسن، وهذا أثار استياء الدرندلي لأنه رئيس البعثة، وتم تعديل الخبر بمعرفة اتحاد الكرة».


وتابع: «الأهلي أصدر بيانًا في أزمة تصريحات حسام حسن عن الشناوي، وتضمن أنه لن يرسل لاعبيه الدوليين إلى المنتخب إلا قبل 4 أيام من التوقف الدولي الرسمي، وتم حذف هذه الفقرة».


وأوضح: «في ظل الأزمة الموجودة بين خالد الدرندلي والجهاز الفني، أصبحت أخبار المنتخب تُنشر بصيغة معينة، إلى جانب طلب الدرندلي فتح تحقيق في واقعة الخبر الذي نُشر وتم تجاهله فيه باعتباره رئيسًا للبعثة».


وأشار إلى أن «الأمور وصلت إلى رغبة الدرندلي في فتح تحقيق، إلى جانب التحقيق مع إبراهيم حسن».


وأكد: «اتحاد الكرة سيعقد جلسة خلال ساعات، من أجل الاتفاق على نظام معين لضبط التصريحات، شيء أشبه بمدونة السلوك في اللجنة الأولمبية، والتي تقتضي عدم الخروج عن النص».


وواصل: «إلى جانب رغبة هاني أبو ريدة في الجلوس مع حسام حسن، خاصة بعد تصريحاته عن محمد الشناوي».


وشدد: «الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم لا يتحدثان مع خالد الدرندلي، والأجواء مشحونة بعض الشيء بعد واقعة تجاهل التوأم مصافحة الدرندلي في مطار القاهرة».


وأكمل: «هناك أمر مطروح من جانب اتحاد الكرة يطالب بنشر التوأم بيانًا لتوضيح حقيقة الخلاف مع الدرندلي».


وأتم: «حسام حسن وإبراهيم حسن استاءا من تصريحات هاني أبو ريدة في أزمة الشناوي، واعتبرا أن أبو ريدة لا يدعمهما ولا يقف في ظهرهما».

اتحاد الكرة منتخب مصر الدرندلي اخبار الرياضة

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