المرة القادمة سيفوز.. موسيماني يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد الخسارة من جنوب إفريقيا

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رسالة إلى منتخب مصر، عقب الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: «حظ سعيد وطيب مع منتخب مصر، مصر فريق قوي جدًا، والحقيقة أنهم لعبوا بقوة، لكن الحظ لم يكن معهم».

وأضاف: «نجحنا في إيقاف الكثير من الكرات، وفي المرة القادمة سيفوزون»..

خسارة مصر وديا أمام جنوب إفريقيا

وخسر منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف الفوز لصالح منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير، ليحسم الضيوف المباراة لصالحهم.