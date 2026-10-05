أرحت صحتي وقلبي.. موسيماني يكشف سبب ابتعاده 16 شهرا عن التدريب بعد تجربة الأهلي

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن مواجهة منتخب بلاده أمام مصر، والتي انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: «لقد غيرنا الفريق اليوم أمام مصر، وهذا هو الفريق الذي لعب مباراتي التصفيات، نحن حافظنا على لاعبين فقط من الذين شاركوا في المونديال، هؤلاء لم يشاركوا في المونديال أبدًا، وأعطيناهم الفرصة في هذه المباراة، وقدموا كرة قدم منظمة وجيدة».

موسيماني يتحدث عن فترة رحيلة عن الأهلي

وأضاف المدير الفني الجنوب إفريقي متحدثًا عن فترة الراحة التي حصل عليها بعد رحيله عن الأهلي: «أخذت راحة لمدة 16 شهرًا، كنت متعبًا ومرهقًا بعد تدريب الأهلي، المديرون الفنيون يحتاجون إلى راحة، انظر إلى بيب جوارديولا ويورجن كلوب وزيدان، نحن كمدربين نحتاج هذه الراحة لننظر إلى صحتنا وقلبنا».

وتابع: «الأمر الآن أفضل، كنت مشغولًا، أكتب كتابًا عن شباب كرة القدم، وليس عن حياتي، ومن الممكن أن نقدمه للأهلي والزمالك».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف الفوز لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير.