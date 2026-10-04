العميد في مواجهة موسيماني.. 8 معلومات بارزة عن ودية مصر وجنوب إفريقيا

يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره جنوب إفريقيا، بقيادة المدرب بيتسو موسيماني، في مباراة ودية تجمع المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي، حيث يخوض منتخب مصر المباراة بقيادة حسام حسن، بعدما حقق الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، بينما يدخل منتخب جنوب إفريقيا اللقاء بعدما اكتسح إريتريا بالنتيجة نفسها.

استعدادات منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن مرانه أمس على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة جنوب إفريقيا الودية، حيث قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد لاعب جديد من مباراة جنوب إفريقيا، الودية، في ختام المعسكر الذي انطلق في سبتمبر.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الجهاز الفني للفراعنة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المباراة وتجربة طرق لعب جديدة.

القناة الناقلة

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بث مباشر، عن طريق شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد على قناة on sports 1 hd، على أن يسبق اللقاء استديو تحليلي يضم النجوم القدامي للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة سواء تشكيل منتخب مصر أو مشوار الفراعنة فى تصفيات كاس الأمم الافريقية 2027.

وضعية اللقاء

وتعتبر مواجهة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام نظيره جنوب إفريقيا الذي يقزده بيتسو موسيماني مباراة ودية فى ختام معسكر الفراعنة بالتوقف الدولي

الحكام

يدير مواجهة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن الودية أمام نظيره جنوب إفريقيا الذي يقزده بيتسو موسيماني طاقم جزائري بقيادة الحكم نبيل بوخالفة ويعاونه حمزة بوزيت وهيثم بويومة

أول مواجهة

مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام البافانا بافانا بتعتبر أول مواجهة بين حسام حسن مدرب مصر والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني

الغيابات

يفتقد منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن فى ودية جنوب إفريقيا خدمات محمد صلاح ومحمد عبد المنعم لمغادرة الثنائي معسكر المنتخب وهيثم حسن لإراحته بقرار من الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطني.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبدالمجيد - كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش - هيثم حسن - مصطفى زيكو.