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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب صلاح وهيثم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا وديا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي يخوض به الفراعنة مواجهة جنوب أفريقيا الودية، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

مصطفى شوبير الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر

ويتجه الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى إجراء عدد محدود من التغييرات على التشكيل، مع منح الفرصة لبعض اللاعبين، في ظل رغبة حسام حسن في تحقيق أكبر استفادة فنية من المباراة، وتجربة أكثر من طريقة وتشكيل قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، كريم حافظ.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، مهند لاشين.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، مصطفى زيكو.

مصر تبحث عن تجربة قوية أمام جنوب أفريقيا

وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني للفراعنة إلى اختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على مدى استيعابهم للأفكار الفنية، إلى جانب تجربة بعض العناصر ومنحها فرصة المشاركة.

وتأتي المواجهة ضمن برنامج إعداد منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، حيث تمثل المباراة اختبارًا قويًا أمام أحد المنتخبات الأفريقية صاحبة الخبرات، كما يسعى حسام حسن إلى استغلالها في تجهيز اللاعبين للمباريات الرسمية المقبلة.

الفراعنة يتصدرون مجموعتهم في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027 بالتعادل السلبي أمام أنجولا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، قبل أن يستعيد توازنه سريعًا ويحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية.

ورفع الفوز على جنوب السودان رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة الثانية، في بداية يسعى خلالها الفراعنة إلى حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة.

عمر مرموش يستعيد بريقه مع منتخب مصر

وشهدت مباراة مصر وجنوب السودان تألقًا هجوميًا لافتًا للفراعنة، بعدما نجح المنتخب في تسجيل خمسة أهداف، من بينها هدفان لعمر مرموش، ليضع نجم المنتخب حدًا لفترة ابتعاده عن التسجيل بقميص الفراعنة.

ويأمل الجهاز الفني في مواصلة استغلال الحالة الهجومية الجيدة التي ظهر عليها المنتخب خلال مواجهة جنوب السودان، مع منح عدد من اللاعبين أدوارًا مختلفة أمام جنوب أفريقيا، بما يساعد حسام حسن على الوصول إلى التشكيل الأنسب خلال المرحلة المقبلة.

حسام حسن منتخب مصر الفراعنة جنوب أفريقيا

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