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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب «صلاح» و«عبدالمنعم».. موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا الودية الليلة والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مواجهة ودية قوية أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر، خاصة مع رغبة حسام حسن في تجربة عدد من العناصر والوقوف على جاهزية اللاعبين، إلى جانب الاستقرار على أفضل التشكيلات والخطط قبل مواصلة الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ويسعى الجهاز الفني للفراعنة لتحقيق أقصى استفادة فنية من اللقاء، وتجربة بعض طرق اللعب والعناصر المختلفة.

طاقم جزائري لإدارة المباراة

أسندت مهمة إدارة مباراة مصر وجنوب أفريقيا إلى طاقم تحكيم جزائري، بقيادة الحكم نبيل بوخالفة، ويعاونه كل من حمزة بوزيت وهيثم بويومة، ضمن الطاقم المكلف بإدارة اللقاء الودي.

 مشوار مصر في تصفيات أمم أفريقيا

يأتي اللقاء بعد مباراتين لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث تعادل الفراعنة سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأولى، قبل تحقيق فوز كبير على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية.

غياب محمد صلاح ومحمد عبد المنعم

يفتقد منتخب مصر في مواجهة جنوب أفريقيا الثنائي محمد صلاح ومحمد عبد المنعم، بعد التنسيق معهما ومغادرتهما معسكر الفراعنة.

وشارك صلاح أمام أنجولا، بينما غاب عن مواجهة جنوب السودان، بعدما فضل الجهاز الفني إراحته بسبب إقامة المباراة على أرضية صناعية في جوبا.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قنوات أون سبورت مباراة مصر وجنوب أفريقيا، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء، يتناول التشكيل المتوقع للفراعنة والجوانب الفنية للمواجهة، إلى جانب مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

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