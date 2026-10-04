عمرو الحديدي: «موسيماني» جاي يفرض عضلاته على حسام حسن

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، أن منتخب مصر حقق العديد من المكاسب خلال الفوز الكبير على جنوب السودان بنتيجة 5-0، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إن المنتخب استفاد بشكل كبير من المباراة، خاصة مع عودة عمر مرموش إلى التسجيل، وتألق حمزة عبد الكريم وإبراهيم عادل، إلى جانب استمرار زيكو في تسجيل الأهداف.

وتحدث لاعب الأهلي السابق عن المواجهة الودية المقبلة بين مصر وجنوب أفريقيا، مؤكدًا صعوبة اللقاء، خاصة في ظل الظروف التي شهدها معسكر المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وقال الحديدي: «بيتسو موسيماني جاي يفرض عضلاته على حسام حسن»، مشيرًا إلى أن المباراة لن تكون سهلة على المنتخب المصري.

وأوضح الحديدي أن منتخب جنوب أفريقيا يتمتع بالتنظيم الجيد والسرعات، خاصة أن عددًا من عناصره ينتمون إلى فريق صن داونز، مؤكدًا أن المنافس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

واختتم الحديدي تصريحاته بالتأكيد على جاهزية منتخب مصر للمباراة، رغم غياب محمد صلاح، مشيرًا إلى أن المواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للفراعنة والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا دعمه له، قائلًا: «عِشرتُه 10 سنوات، وأطالبه بمصالحة نفسه، لأن الجمهور هو أكسير الحياة لحسام حسن، والجمهور يعشقه».