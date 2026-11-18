كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي باير ليفركوزن الألماني بالحصول على خدمات المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب التقارير المتداولة، يدرس النادي الألماني التقدم بطلب رسمي إلى برشلونة للتعاقد مع حمزة عبد الكريم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمامه بضم الموهبة المصرية ومنحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات في الملاعب الأوروبية.

ويأتي اهتمام باير ليفركوزن في الوقت الذي تشير فيه المعلومات المتداولة إلى رغبة برشلونة في الإبقاء على اللاعب وعدم السماح برحيله خلال الميركاتو الشتوي، خاصة أن النادي الإسباني يضعه ضمن المواهب التي يعول عليها في المستقبل.

وكان برشلونة قد تعاقد مع حمزة عبد الكريم بشكل نهائي قادمًا من الأهلي في صيف 2026، بعد تألقه مع فرق الناشئين، كما شارك في فترة الإعداد للموسم الحالي مع الفريق الأول تحت قيادة الألماني هانز فليك.

وشارك المهاجم المصري في مباراتين مع الفريق الأول بالدوري الإسباني، بإجمالي 12 دقيقة، كما سجل ظهوره مع الفريق الرديف، في إطار خطة النادي لتطوير مستواه ومنحه الفرصة للتأقلم مع أجواء الكرة الأوروبية.

ولا يزال موقف برشلونة من أي عرض محتمل لضم اللاعب على سبيل الإعارة محل اهتمام، في ظل تمسك النادي باستمرار المهاجم المصري ضمن مشروعه للمستقبل.