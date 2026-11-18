سلطت صحيفة «سبورت» الإسبانية الضوء على المستوى الذي ظهر به حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الشاب، خلال مشاركته مع منتخب مصر في مواجهتي مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك حمزة عبد الكريم بديلًا خلال مباراتي المنتخب الوطني أمام مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة، حيث نجح في لفت الأنظار رغم حصوله على دقائق محدودة للمشاركة.

سبورت تشيد بأداء حمزة عبد الكريم أمام مالاوي

وأشادت الصحيفة الكتالونية بالمردود الذي قدمه اللاعب المصري، مؤكدة أنه استغل دقائق مشاركته بصورة جيدة، ولم يهدر الفرص التي حصل عليها لإثبات قدراته مع الفراعنة.

وأوضحت «سبورت» أن حمزة عبد الكريم شارك في مباراة أمس أمام مالاوي بالدقيقة 75، بديلًا لعمر مرموش، ولم يحتج سوى أربع دقائق لتهديد مرمى المنافس، بعدما سدد كرة مقصية مرت أعلى العارضة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب، رغم عدم نجاحه في تسجيل هدف، أظهر رغبة واضحة في صناعة الفارق، كما حصل على ثقة المدير الفني علي ماهر، الذي منحه فرصة المشاركة في الخط الأمامي بجوار محمد صلاح.

حمزة عبد الكريم يكتسب الخبرات الدولية مع منتخب مصر

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة حمزة عبد الكريم في المواجهة الثانية أمام مالاوي جاءت بعد أربعة أيام فقط من ظهوره في المباراة الأولى التي أقيمت يوم الجمعة على استاد القاهرة، وهو ما منحه فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات الدولية.

واختتمت «سبورت» تقريرها بالتأكيد على إدراك اللاعب الشاب لحجم المنافسة التي يواجهها سواء داخل برشلونة أو مع منتخب مصر، مشيرة إلى أنه يسعى لاستغلال كل فرصة يحصل عليها لإثبات نفسه وتطوير مستواه، دون إهدار الوقت.