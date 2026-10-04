تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا اليوم

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، في ختام معسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة مصر وجنوب إفريقيا في تمام التاسعة مساءً، في مباراة ودية يسعى خلالها الجهاز الفني للمنتخب إلى تحقيق أكبر استفادة فنية، وتجربة عدد من العناصر قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

ويتجه حسام حسن إلى إجراء عدد من التغييرات على التشكيل الأساسي الذي خاض به المنتخب مواجهاته الأخيرة، بهدف منح الفرصة لعدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ومن أبرز التغييرات المنتظرة الدفع بالمهدي سليمان في مركز حراسة المرمى، بدلًا من مصطفى شوبير، بعدما شارك الأخير في المباريات السابقة للمنتخب خلال المعسكر الحالي.

كما يدرس الجهاز الفني الاعتماد على الثلاثي الهجومي عمر مرموش ومصطفى زيكو وأحمد سيد زيزو، مع منحهم أدوارًا هجومية من أجل زيادة الفاعلية أمام مرمى المنتخب الجنوب إفريقي.

ويأمل المنتخب المصري في إنهاء معسكره بنتيجة إيجابية، خاصة أن مواجهة جنوب إفريقيا تمثل اختبارًا قويًا للفراعنة أمام أحد المنتخبات المميزة في القارة الإفريقية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: كريم حافظ، رامي ربيعة، حسام عبدالمجيد، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، محمود صابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى زيكو، أحمد سيد زيزو.

ويبحث حسام حسن عن تحقيق أقصى استفادة من اللقاء الودي، وتجربة أكثر من لاعب قبل العودة إلى المنافسات الرسمية، مع مواصلة تجهيز العناصر الأساسية والبدلاء خلال الفترة المقبلة.