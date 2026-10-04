منتخب مصر يتفوق على جنوب أفريقيا في القيمة التسويقية بـ48 مليون يورو

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، نظيره منتخب جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة ودية قوية ضمن برنامج الأجندة الدولية الحالية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر، في ظل الرغبة في مواصلة تجهيز اللاعبين والوقوف على مستوى عدد من العناصر، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة فنية من مواجهة منتخب قوي بحجم جنوب أفريقيا.

القيمة التسويقية تمنح الأفضلية للفراعنة

وتصب الأرقام الخاصة بالقيمة التسويقية في صالح منتخب مصر قبل انطلاق المواجهة، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للاعبي الفراعنة نحو 96.15 مليون يورو، مقابل 48.15 مليون يورو لمنتخب جنوب أفريقيا.

ويصل الفارق بين المنتخبين إلى 48 مليون يورو، لتقترب القيمة التسويقية لمنتخب مصر من ضعف القيمة الإجمالية لمنتخب جنوب أفريقيا، في مؤشر يعكس حجم النجوم المحترفين الذين يضمهم صفوف الفراعنة.

عمر مرموش الأغلى في صفوف المنتخبين

ويتصدر عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، قائمة أغلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية في المواجهة، بقيمة تبلغ 50 مليون يورو، ليشكل أحد أبرز عناصر القوة الهجومية التي يعول عليها الجهاز الفني للفراعنة.

ويأمل مرموش في مواصلة ظهوره القوي مع منتخب مصر، خاصة بعدما نجح في استعادة حاسة التهديف خلال مواجهة جنوب السودان الأخيرة، والتي انتهت بفوز الفراعنة بخمسة أهداف دون رد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت المواجهة مباشرة عبر قنواتها المفتوحة، وسط ترقب جماهيري كبير للمباراة التي يسعى خلالها منتخب مصر إلى تحقيق الفوز وتقديم أداء قوي أمام أحد أبرز منتخبات القارة السمراء.