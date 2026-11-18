افتتح الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق فعاليات اليوم العلمي لقسم جراحة العظام بالكلية وذلك بحضور الدكتور عبدالسلام عيد رئيس قسم جراحة العظام ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء بالقسم.

ويأتي تنظيم اليوم العلمي في إطار حرص كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق على دعم الأنشطة العلمية والبحثية وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أعضاء المنظومة الطبية والاطلاع على أحدث المستجدات والتطورات في مجال جراحة العظام بما يسهم في تطوير المستوى العلمي والمهني للأطباء والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وشهدت الفعاليات التأكيد على أهمية استمرار تنظيم اللقاءات والأنشطة العلمية المتخصصة باعتبارها فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الأساليب والتقنيات العلاجية في تخصص جراحة العظام بما يدعم التطوير المستمر للمنظومة الطبية ويعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.