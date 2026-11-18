نظم مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تحت عنوان «المعالجة الإعلامية لتحديات الأمن القومي» حاضر فيها الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب والذي أكد على اهمية استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية الموثقة.

وحذر من خطورة تداول المنشورات والأخبار مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحتها أو التأكد من مصادرها، مؤكدا أن نشر المعلومات المغلوطة والشائعات قد يؤدي إلى إثارة الفتن وإحداث حالة من البلبلة داخل المجتمع، بما يمثل تهديدًا للوعي المجتمعي والأمن القومي المصري.

وقال الإعلامي دسوقي عبدالله مدير ادارة اعلام الشرقية ان هذا اللقاء يأتي فى إطار توجيهات السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتحت اشراف اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الاعلام الداخلى.

ومن جانب اخر تناول رئيس تحرير جريدة الشروق أهمية بناء الوعي المجتمعي، وسبل مواجهة الشائعات، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام.

وأكد على أهمية تحلي المواطنين بالمسئولية والوعي عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل إعادة نشرها أو تداولها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تسهم في تضليل الرأي العام وإثارة الانقسام داخل المجتمع.

وتطرق إلى دور المؤسسات الدينية في بناء الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن المساجد، وخاصة خطبة الجمعة، تمثل منصة أسبوعية منتظمة للتواصل المباشر مع المواطنين منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يمنحها أهمية كبيرة في تشكيل الوعي وتوجيه الرأي العام.

وأوضح، أن المواطنين يثقون فيما يستمعون إليه من الأئمة، وينظرون إلى حديثهم باعتباره مصدرًا موثوقًا للمعلومات، سواء في الشئون الدينية أو مختلف جوانب الحياة، الأمر الذي يفرض على رجال الدين مسئولية كبيرة في تحري الدقة، والاطلاع المستمر، والوعي بالقضايا والأفكار التي يطرحونها أمام المواطنين.

وعلى صعيد اخر شدد اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الاعلام الداخلى على دور قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة استعلامات في تشكيل وبناء وعي المواطن في مواجهة تحديات الأمن القومي مثل الشائعات المضللة والاخبار الكاذبة لما تملكه من ادوات اعلامية معتبرا ان القطاع همزة الوصل بين الدولة والمواطن المصري وفي ذات الوقت تعتبر الهيئة العامة للاستعلامات ركيزة اساسية في صياغة مطالب واحتياجات المواطنين ونقلها الى صانع القرار .

وعلى هامش زيارته لمجمع اعلام الزقازيق بالشرقية، استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين بمكتبه في الديوان العام، حيث أعرب عن تقديره لدوره الصحفي والإعلامي والوطني، مثمنًا دور وسائل الإعلام الوطنية والهيئة العامة للاستعلامات في نقل الحقائق وتوعية المواطنين بالقضايا الوطنية، وتسليط الضوء على المشروعات القومية والإنجازات التنموية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأكد محافظ الشرقية، أن الإعلام الوطني يمثل أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، ويعد شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية، من خلال دوره في رفع الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الشائعات، وإبراز الحقائق والجهود المبذولة على أرض الواقع، بما يعزز قيم الانتماء والولاء والمسئولية الوطنية، ويسهم في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته.