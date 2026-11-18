عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية لبحث آليات التعاون المشترك ووضع خطة عمل ثنائية لدعم قضايا المياه وتكثيف أنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أهمية تعزيز أوجه التعاون مع مختلف مديريات ومؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، مشيراً إلى حرص الشركة على فتح قنوات اتصال جديدة وتوحيد الجهود بما يسهم في دعم قضايا المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، عقد فريق من إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة برئاسة الدكتورة مي عزت مصطفى مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية وبمشاركة أحمد حسن أخصائي التوعية وبحضور الدكتورة جهاد محمود مدير معمل الميكروبيولوجي بالمعمل المركزي لمياه الشرب بالشركة اجتماعاً تنسيقياً مع المهندس محمد سعد الصمودي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ حملات وندوات توعوية مشتركة تستهدف نشر الوعي بقضايا المياه وأهمية الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها إلى جانب التنسيق في تنفيذ أنشطة المشاركة المجتمعية بمختلف مراكز المحافظة مع التركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

كما ناقش الاجتماع أهمية تكامل الجهود في التعامل مع قضايا الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والتوعية بتداعياتها وسبل التكيف معها في ضوء اهتمام القيادة السياسية بملف المياه باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل التنمية في مصر.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد سعد الصمودي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية عن سعادته بالدور البارز الذي تقوم به أنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة، مؤكداً أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المياه ودعم جهود الدولة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكافة المواطنين بالريف المصري.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على توسيع نطاق الشراكات المؤسسية وتكثيف الجهود التوعوية والمجتمعية بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.