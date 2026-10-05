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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تذكر تعليمات الجوهري.. أحمد شوبير ينتقد حارس مرمى منتخب مصر

مصطفي شويير
مصطفي شويير
رباب الهواري

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر السابق، الخطأ الذي ارتكبه مصطفى شوبير خلال مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بخسارة المنتخب الوطني بهدف دون رد.

وقال شوبير، خلال حديثه عبر قناة النهار، إن المباراة أقيمت وسط حضور جماهيري محدود للغاية، قبل أن يحسم منتخب جنوب إفريقيا اللقاء لصالحه بهدف سجله بوسو ديسيجان في الدقيقة 51، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير.

وأوضح أحمد شوبير أن الراحل محمود الجوهري كان دائمًا يوجه حراس المرمى بضرورة التعامل بحذر شديد مع الكرات، مؤكدًا أن الحارس لا يجب أن يخاطر عندما لا يكون واثقًا بشكل كامل من قدرته على السيطرة على الكرة.

وأشار إلى أن الجوهري كان يرسخ دائمًا فكرة أن حارس المرمى يشبه الطيار، وعليه أن يتخذ القرار الصحيح في اللحظة المناسبة، سواء بإبعاد الكرة أو الخروج من مرماه، لكن بشرط أن يكون متأكدًا من نجاح قراره.

وأضاف شوبير أن ما حدث من مصطفى شوبير ربما يعود إلى الثقة الزائدة في التعامل مع الكرة، خاصة بعدما حاول الاحتفاظ بها ومراوغة المنافس، وهو الأمر الذي لا يُعد من المهام الأساسية لحارس المرمى.

وأكد أن المراوغة والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط من أدوار المدافعين واللاعبين، بينما يجب على حارس المرمى أن يضع أولوية الحفاظ على مرماه واتخاذ القرار الأكثر أمانًا.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الخطأ يمكن أن يتحول إلى درس مهم لمصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الواقعة جاءت في مباراة ودية وليست مواجهة رسمية.

وشدد على أن مثل هذه الأخطاء يجب الاستفادة منها وتصحيحها، مؤكدًا أن الثقة مطلوبة لحارس المرمى، لكن عندما تتحول إلى ثقة زائدة قد تؤدي إلى نتائج سلبية، وهو ما ظهر بوضوح في هدف جنوب إفريقيا.

مصطفي شوبير منتخب مصر جنوب افريقيا اخبار الرياضة

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