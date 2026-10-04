في حضور رئيس جنوب إفريقيا.. استقبال الجماهير لموسيماني وحضن حسام حسن أبرز لقطات الشوط الأول بودية مصر والبافانا بافانا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام ضيفه منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الودية التي تقام بينهما مساء اليوم الأحد في إطار الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا" بعد جولتي تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وشهدت المباراة عدة لقطات مميزه حيث حرص رئيس جمهوريه جنوب افريقيا على حضور المباراة كما شهدت المباراة احتفال جماهيري كبير ب بيتسو موسيماني المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا

و حظي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لمنتخب جنوب إفريقيا، باستقبال كبير من جانب الجماهير المصرية، قبل مباراة منتخب مصر مساء اليوم خلال وجوده في استاد القاهرة الدولي.

وحرص عدد كبير من الجماهير على الترحيب بموسيماني، والتعبير عن تقديرهم له، في ظل ذكرياته المميزة مع الكرة المصرية، وما حققه من نجاحات خلال فترة توليه قيادة النادي الأهلي.

كما حرص التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وشقيقه إبراهيم حسن على استقبال بيتسو موسيماني المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا بالأحضان على هامش المباراة الودية

كما حضر رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لمباراة منتخب بلاده الودية أمام المنتخب المصري