هاني أبو ريدة يكرم رئيس جنوب أفريقيا على هامش ودية منتخب مصر والأولاد

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تكريم سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، على هامش مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، التي تقام حاليا بإستاد القاهرة.

هاني أبو ريدة يكرم رئيس جنوب أفريقيا على هامش ودية المنتخب والأولاد

أهدى أبوريدة، رئيس جنوب أفريقيا، هدية تذكارية فرعونية، إلى جانب درع الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديرًا للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وتأكيدًا على عمق الروابط الرياضية بين مصر وجنوب أفريقيا.

وشهدت مراسم التكريم حضور عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم، وزير الرياضة، جوهر نبيل، إلى جانب خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، ومصطفى أبوزهرة وطارق أبوالعينين عضوي مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، ومحمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة.