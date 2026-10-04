منتخب مصر يتراجع مركزًا في تصنيف فيفا بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا

تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقب الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب مصر قد دخل مواجهة جنوب إفريقيا وهو يحتل المركز الرابع والعشرين عالميًا، إلا أن الخسارة التي تعرض لها في ختام معسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي تسببت في تراجع المنتخب مركزًا واحدًا ليصبح في المرتبة الخامسة والعشرين عالميًا.

خسارة جنوب إفريقيا تؤثر على ترتيب الفراعنة

وجاء تراجع المنتخب المصري في التصنيف الدولي بعد نتيجة المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي خاضها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بهدف الاستعداد للاستحقاقات المقبلة ورفع درجة الانسجام بين اللاعبين.

وشهدت المباراة إجراء عدد من التغييرات على تشكيل منتخب مصر، في ظل رغبة الجهاز الفني في منح الفرصة لأكثر من لاعب، إلى جانب الوقوف على جاهزية العناصر المتاحة قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

مصر تحافظ على موقعها بين كبار إفريقيا

ورغم التراجع مركزًا على المستوى العالمي، يواصل منتخب مصر احتلال موقع متقدم بين منتخبات القارة الإفريقية، في ظل نتائجه خلال الفترة الأخيرة وحضوره المستمر في المنافسات القارية والدولية.

ويأمل الجهاز الفني للفراعنة في استعادة النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الرسمية التي تتطلب تحقيق الانتصارات وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، بما يساهم في تحسين ترتيب المنتخب في تصنيف فيفا.

حسام حسن يستعد للمرحلة المقبلة

ويعمل حسام حسن وجهازه المعاون على علاج الأخطاء التي ظهرت خلال معسكر المنتخب الأخير، والاستفادة من فترة التوقف الدولي في تقييم مستوى اللاعبين وتجربة بعض العناصر الجديدة.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تركيزًا أكبر على المباريات الرسمية، مع السعي لتحقيق نتائج إيجابية تساعد منتخب مصر على التقدم مجددًا في التصنيف العالمي، والحفاظ على مكانته بين المنتخبات الكبرى في القارة الإفريقية.