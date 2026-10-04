تقدم منتخب جنوب إفريقيا بالهدف الأول في شباك منتخب مصر، خلال المباراة الودية المقامة حاليًا بين المنتخبين على استاد القاهرة الدولي.

مصطفى شوبير يهدي جنوب إفريقيا التقدم أمام منتخب مصر

وجاء هدف منتخب جنوب إفريقيا بعد خطأ من مصطفى شوبير، حارس مرمى الفراعنة، استغله لاعبو الضيوف ليهزوا شباك المنتخب المصري ويمنحوا فريقهم التقدم في اللقاء.

وكان منتخب مصر قد بدأ المباراة بشكل هجومي، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، ونجح في صناعة أكثر من فرصة، كان أبرزها انفراد لعمر مرموش بمرمى جنوب إفريقيا، إلا أن دفاع المنافس وحارس مرماه حالا دون هز الشباك.

ويحاول منتخب مصر العودة سريعًا إلى أجواء المباراة وتعديل النتيجة، في ظل سعي الجهاز الفني لاستغلال المواجهة الودية في تجهيز اللاعبين والوقوف على مستواهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

