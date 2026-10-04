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جنوب إفريقيا يفوز على منتخب مصر وديا بهدف نظيف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جنوب إفريقيا يفوز على منتخب مصر وديا بهدف نظيف

منتخب مصر وجنوب إفريقيا
منتخب مصر وجنوب إفريقيا
عمرو مصطفى

حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على مضيفه منتخب مصر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

جنوب إفريقيا يفوز على منتخب مصر بهدف وديا

سجل هدف منتخب البافانا بافانا الوحيد اللاعب "بوسو ديثيجاني" في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وحاول منتخب مصر إدارك هدف التعادل عن طريق أكثر من تغيير أجراه حسام حسن المدير الفني للفراعنة بالدفع بزيزو وإبراهيم عادل وغيرهم من اللاعبين، ولكن دون فائةد؛ لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدف نظيف.

وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب جنوب السودان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وأسندت إدارة المباراة، إلى طاقم تحكيم جزائري، يقوده نبيل بوخالفة حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه حمزة بوزيت وهيثم بويومة، ضمن الطاقم المكلف بإدارة اللقاء الودي بين المنتخبين.

وغاب محمد صلاح ومحمد عبد المنعم عن مواجهة جنوب أفريقيا، بعد التنسيق معهما لمغادرة معسكر المنتخب، بينما قرر الجهاز الفني إراحة هيثم حسن وعدم إشراكه في المباراة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب مالاوي في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم أنجولا ثالثًا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.


وضم تشكيل منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، كريم حافظ.
الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور، إبراهيم عادل.
الهجوم: عمر مرموش، مصطفى زيكو.

في المقابل ضم تشكيل جنوب أفريقيا كلا من أمام منتخب مصر :

 

حراسة المرمى: تشاين 
الدفاع: أوكون، سيما، ماتولودي، باساديين.
الوسط: سيثول، بوجنبويل، ماثيوز،ديتيجان
الهجوم: سينج، مايولا.

منتخب جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا منتخب مصر بوسو ديثيجاني حسام حسن كأس الأمم الإفريقية

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