تعرف على بدلاء منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة بدلاء الفراعنة خلال مواجهة جنوب أفريقيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين في المباراة التي ستجمع بينهما الساعة 9 مساء اليوم الأحد، في إطار ودي.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن استعادات الفراعنة للمباريات القادمة.

وضمت قائمة البدلاء كلًا من:

مهدي سليمان، محمد علاء، البلعوطي، طارق علاء، عمر فايد، أحمد فتوح، محمود صابر، علي محمود، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، وحمزة عبد الكريم.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى الاستفادة من جميع العناصر المتاحة خلال اللقاء، مع إمكانية الدفع ببعض البدلاء وفقًا لسير المباراة واحتياجات الفريق الفنية.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور، إبراهيم عادل.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

