حسام حسن لـ نجوم منتخب مصر عقب الخسارة : إهدار الفرص سبب استقبال الهدف

كشف مصدر داخل منتخب مصر عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، مع اللاعبين عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الأجندة الدولية لـ«فيفا».

وقال المصدر إن حسام حسن عقد جلسة قصيرة مع لاعبي المنتخب عقب نهاية المباراة، حرص خلالها على توضيح أسباب الخسارة، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة جيدة من الناحية الفنية، لكن المشكلة الأبرز تمثلت في إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى منتخب جنوب إفريقيا.

وأضاف أن المدير الفني أكد للاعبين أن منتخب مصر كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف خلال المباراة، خاصة في ظل الفرص التي أتيحت للاعبين، إلا أن عدم ترجمتها بالشكل الصحيح حال دون هز شباك المنافس.

وأوضح المصدر أن حسام حسن شدد على أن كرة القدم لا تعترف بإهدار الفرص، قائلًا للاعبين إن الفريق الذي يهدر فرصه بشكل متكرر يكون معرضًا لاستقبال الأهداف، وهو ما حدث خلال مواجهة جنوب إفريقيا، التي انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف.



وضم تشكيل منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور، إبراهيم عادل.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى زيكو.

في المقابل ضم تشكيل جنوب أفريقيا كلا من أمام منتخب مصر :





حراسة المرمى: تشاين

الدفاع: أوكون، سيما، ماتولودي، باساديين.

الوسط: سيثول، بوجنبويل، ماثيوز،ديتيجان

الهجوم: سينج، مايولا.