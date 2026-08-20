أحمد شوبير يكشف تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك: لعبة القط والفأر شغالة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات أزمة البولندي كونراد ميشالاك؟ مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن هناك حالة من الشد والجذب بين اللاعب والنادي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام شباب الأهلي دبي الإماراتي بالحصول على خدماته.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن المفاوضات بين الزمالك وبيزيرا تشهد ما وصفه بـ«لعبة القط والفأر»، موضحًا أن اللاعب يمارس ضغوطه بطريقته الخاصة، في الوقت الذي يتمسك فيه الزمالك بحقه في تحديد موقف اللاعب.

وأضاف: «لعبة القط والفأر شغالة بين الزمالك وبيزيرا، اللاعب بيضغط بطريقته، والنادي بيستخدم حقه».

وأشار شوبير إلى إمكانية تكرار سيناريو رحيل الفلسطيني وسام أبو علي عن الأهلي، حال استمرار الضغوط من جانب اللاعب ووجود عرض مالي مناسب، قائلًا: «فيه حد ممكن يقول إنه ممكن يحصل مع بيزيرا زي ما حصل مع وسام أبو علي، وممكن فعلًا».

شوبير يكشف موقف الزمالك من عرض شباب الأهلي

وأوضح شوبير أن الزمالك سبق أن حدد مطالبه المالية مقابل الموافقة على رحيل اللاعب، قبل أن يتراجع عن العرض، مؤكدًا أن المبلغ المطلوب لا يزال مطروحًا أمام النادي الإماراتي.

وقال: «الزمالك في الأول قال: اديني 6 مليون دولار، بعد كده سحب العرض، لكن أنا بقولك: هذا العرض قائم».

وتابع: «إذا شباب أهلي دبي قالوا: يلا نخلص، مش مشكلة 2 مليون زيادة، فالزمالك هيقولك: خلاص، الولد ماجاش ومزرجن، فمن الممكن يوافق».

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن موقف بيزيرا خلال الفترة المقبلة قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد مصيره، خاصة مع استمرار رغبة شباب الأهلي في ضمه، في الوقت الذي يحاول فيه الزمالك الحفاظ على حقوقه وتحقيق أكبر استفادة مالية من الصفقة.