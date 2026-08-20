رسميًا.. نقل بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة للرجال 2026 إلى تونس

أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة (CAVB) نقل استضافة بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة للرجال 2026 من العاصمة الكونغولية كينشاسا إلى العاصمة التونسية تونس، في قرار جاء على خلفية المخاوف الصحية التي أبدتها عدد من الاتحادات الوطنية بشأن سفر بعثاتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن القرار اتُخذ بعد دراسة دقيقة للوضع من جانب مجلس الإدارة، مؤكدًا أن اعتبارات الصحة والسلامة كانت السبب الوحيد وراء نقل البطولة، وأن القرار لا يمثل بأي شكل من الأشكال انتقاصًا من الثقة أو الشراكة القوية التي تجمع CAVB بالاتحاد الكونغولي للكرة الطائرة والسلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد الاتحاد القاري مواصلة تعاونه مع الاتحاد الكونغولي، مع إبداء استعداده الكامل لدعمه في استضافة نسخة مستقبلية من بطولة أمم أفريقيا في كينشاسا، في رسالة تعكس حرص الاتحاد على الحفاظ على العلاقات المؤسسية والرياضية داخل أسرة الكرة الطائرة الأفريقية.

وتقام البطولة في تونس خلال الفترة من 13 إلى 26 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات الوطنية للرجال في القارة، بعد أن كان مقررًا إقامتها في كينشاسا خلال الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر.

وتحمل النسخة المقبلة أهمية استثنائية، ليس فقط على المستوى القاري، وإنما أيضًا لارتباطها بالتأهل إلى أكبر الاستحقاقات الدولية، حيث تمثل البطولة إحدى بوابات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، إلى جانب كونها مؤهلة إلى كأس العالم للكرة الطائرة 2027.

تونس أمام تحدٍ تنظيمي جديد

ويمثل إسناد البطولة إلى تونس تحديًا تنظيميًا جديدًا أمام الاتحاد التونسي للكرة الطائرة، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق المنافسات، إلا أن الخبرات التونسية في استضافة البطولات القارية والدولية تمنح البطولة فرصة للخروج بصورة تنظيمية قوية تواكب أهميتها الفنية.

ووفق البرنامج الجديد، تصل جميع البعثات يوم 13 سبتمبر، ويقام الاجتماع الفني في اليوم التالي، بينما تنطلق المنافسات رسميًا يوم 15 سبتمبر وتستمر حتى 25 سبتمبر، على أن تغادر البعثات يوم 26 سبتمبر.

وفي إطار الاستعدادات الإدارية والفنية، شدد الاتحاد الأفريقي على ضرورة استكمال الاتحادات الوطنية المتأهلة إجراءات تسجيل جميع أعضاء بعثاتها في نظام معلومات الكرة الطائرة FIVB VIS، والتأكد من إدراج الرقم الخاص بالاتحاد الدولي لكل عضو في نموذج O-2.

قرار فرضته السلامة ويحافظ على وحدة الكرة الطائرة الأفريقية

ويأتي قرار نقل البطولة في توقيت حساس بالنسبة للكرة الطائرة الأفريقية، لكنه في الوقت نفسه يعكس أولوية الاتحاد الأفريقي في توفير بيئة آمنة للمنتخبات والوفود المشاركة.

وحرص CAVB على توجيه رسالة تضامن إلى الاتحاد الكونغولي للكرة الطائرة والشعب الكونغولي، مؤكدًا أن الظروف الحالية لن تؤثر على الروابط التي تجمع أسرة الكرة الطائرة في القارة.

وبذلك تتجه أنظار الكرة الطائرة الأفريقية إلى تونس في سبتمبر المقبل، حيث تنتظر المنتخبات الوطنية منافسات قوية لا تقتصر أهدافها على التتويج باللقب القاري، وإنما تمتد إلى حجز بطاقات التأهل نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكأس العالم 2027، ما يمنح البطولة قيمة فنية واستراتيجية مضاعفة