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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منافسات قوية في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بالإسكندرية

صورة من منافسات البطولة
صورة من منافسات البطولة
أحمد بسيوني

شهد اليوم الثاني من منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، والتي تقام تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، على شاطئ أبو هيف المميز بالإسكندرية، مجموعة من المباريات القوية، مع تسجيل انتصارات لمنتخبات المغرب ومصر والجزائر ونيجيريا وأنجولا وموزمبيق والكاميرون والسنغال، وسط منافسة قوية بين منتخبات القارة.

تفاصيل المنافسات

وفي منافسات الرجال، حقق المنتخب المصري الفوز على الجابون بنتيجة 2-0، بعدما حسم الشوط الأول بنتيجة 21-14، والثاني 21-18.

كما تغلب المنتخب المغربي على بوروندي بنتيجة 2-0، بعد فوزه في الشوط الأول 21-12 والثاني 21-11، فيما تفوق منتخب موزمبيق على الكاميرون بالنتيجة نفسها، حيث حسم الشوط الأول 21-18 والثاني 23-21.

وحقق المنتخب الأنجولي الفوز على نيجيريا بنتيجة 2-0، بعد تفوقه في الشوطين بنتيجة 21-13 و21-15، بينما تغلب المنتخب الجزائري على توجو بنتيجة 2-0، بواقع 21-11 و21-18.

وحصل منتخب السنغال للرجال على الفوز أمام بوتسوانا بنتيجة 2-0، بعد عدم حضور المنتخب البوتسواني إلى المباراة وانسحابه من المواجهة، ليتم احتساب النتيجة لصالح السنغال وفقًا للوائح البطولة.

وفي منافسات السيدات، حقق المنتخب المغربي الفوز على بوروندي بنتيجة 2-0، بعد حسم الشوط الأول 21-11 والثاني 21-12، كما تغلب على السنغال بالنتيجة نفسها، بواقع 21-11 و21-12.

وحقق منتخب الكاميرون للسيدات الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 2-0، بعدما سيطر على المباراة وحسم الشوط الأول 21-4، قبل أن ينهي الشوط الثاني بنتيجة 21-12.

كما تفوق منتخب نيجيريا على ليسوتو بنتيجة 2-0، بعد الفوز في الشوط الأول 21-8 والثاني 21-18، فيما تغلب المنتخب المغربي على بنين بنتيجة 2-0، بواقع 21-5 و21-7.

وتستمر منافسات البطولة حتى 22 أغسطس الجاري، تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فيما تترأس عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، اللجنة المنظمة للبطولة.

وتحرص بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، على متابعة المنافسات من الملاعب، والاطمئنان على سير المباريات والتنظيم.

وتعد البطولة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في منافسات الرجال وصاحب المركز الأول في منافسات السيدات مباشرة إلى الأولمبياد.

وتشهد البطولة مشاركة 45 فريقًا، بواقع 24 فريقًا في منافسات الرجال و21 فريقًا في منافسات السيدات، يمثلون 28 دولة أفريقية، في واحدة من أبرز البطولات القارية للكرة الطائرة الشاطئية هذا العام.

وتأتي استضافة الإسكندرية للبطولة في إطار حرص مصر على دعم واستضافة البطولات القارية الكبرى، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث الرياضية الأفريقية والدولية في مختلف الألعاب.

الإسكندرية منافسات افريقيا كرة طائرة شاطئية بطولة

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