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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع .. احتفالات بذكرى نصر أكتوبر بجميع المحافظات.. وانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أجندة فعاليات ثقافية وفنية ثرية ومتنوعة، تنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى السبت 10 أكتوبر الجاري.

وتتضمن الأجندة عروضا للفنون الشعبية والموسيقى العربية، وورشا فنية، بالإضافة إلى معارض الكتب، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وغيرها من الأنشطة المنفذة في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي، وتحقيق العدالة الثقافية بمختلف ربوع الجمهورية.

برنامج مكثف احتفالا بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر

تقدم هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا احتفالا بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، يضم فعاليات متنوعة تنفذ بالمجان في مختلف المحافظات، داخل قصور الثقافة وخارجها تأكيدا على دور الثقافة في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز الوعي الوطني.

وتشمل الفعاليات عروضا فنية ولقاءات وندوات تثقيفية وأدبية وأمسيات شعرية وورشا إبداعية للأطفال.
ويشهد اليوم الأحد عرضا فنيا لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية في السابعة مساءً بقصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية.

كما يشهد قصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في الثامنة مساء الثلاثاء 6 أكتوبر، أوبريت "جيش الشمس"، بمشاركة فرق أسوان وسوهاج وبورسعيد والشرقية للفنون الشعبية، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء.
الأوبريت من إخراج الفنان هشام عطوة، كلمات وألحان محمد مصطفى، استعراضات مصطفى حجاج، وديكور محمد هاشم.

كما تشارك الهيئة في المعرض السنوي التاسع عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر"، الذي تنظمه هيئة البحوث العسكرية ببانوراما أكتوبر، حتى السادس من أكتوبر الجاري.
وتقدم الهيئة في جناحها الخاص معرضا لمنتجات الأشغال والحرف التراثية، وآخر للكتاب يضم إصدارات في مختلف المجالات بأسعار مخفضة، هذا بالإضافة إلى باقة من العروض الفنية بمشاركة الفرق التابعة.

انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

تنطلق السبت المقبل 10 أكتوبر أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته السادسة والعشرين، في الرابعة مساء أمام ديوان عام المحافظة، بديفيليه فني بمشاركة فرق الفنون الشعبية المصرية والأجنبية، ويقام حفل الافتتاح الرسمي مساء اليوم التالي الأحد 11 أكتوبر بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتستمر الفعاليات حتى يوم 16 من الشهر نفسه.
ويشارك في المهرجان فرق من دول روسيا، رومانيا، لبنان، تنزانيا، السودان، الجزائر، الأردن، إندونيسيا، ومن مصر فرق الإسماعيلية، ملوي، الحرية، السكندرية، العريش، كفر الشيخ، اسوان للفنون الشعبية، وفرقة أطفال الإسماعيلية.

معرض كتاب للطفل بقصر ثقافة الشلاتين

وفي إطار الاحتفال بذكرى النصر، يستقبل قصر ثقافة الشلاتين، اليوم الأحد، معرض الشلاتين الأول لكتاب الطفل، والمستمر حتى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، والمؤسسات الصحفية القومية، والجهات والمؤسسات المصرية، بهدف تنمية وعي النشء وترسيخ قيم الهوية الوطنية.
وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بجناح خاص في المعرض، يضم أعدادا متنوعة من مجلة "قطر الندى" المتخصصة للطفل، والتي تقدم باقة متنوعة من القصص والموضوعات الفكرية والأبواب الأدبية والصحفية، إلى جانب عدد من الأنشطة التفاعلية لتنمية ذكاء الطفل وتعزيز الحس الإبداعي لديه.

عروض فنية وإصدارات متنوعة في معرض دمنهور للكتاب

وتواصل الهيئة مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة من معرض دمنهور للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، حتى 10 أكتوبر الجاري.
وتطرح هيئة قصور الثقافة طوال فترة إقامة المعرض مجموعة متميزة من الكتب والإصدارات الجديدة التي تعكس تنوع الفكر والإبداع في مختلف سلاسل النشر التابعة لها، بأسعار مخفضة لتشجيع الجمهور على اقتناء الكتب، هذا بالإضافة إلى مؤلفات أعلام الفكر والأدب، وإصدارات النشر الإقليمي، والأخرى الخاصة بالأطفال.
كما تشهد الفعاليات ورشا للحكي، وأخرى فنية للمرأة والطفل، ومسرح عرائس، وألعاب تفاعلية، بالإضافة إلى اللقاءات الأدبية وأنشطة ذوي الهمم.
كما تقدم الهيئة برنامجا فنيا يتضمن عروضا فنية، ويشهد اليوم الأحد عرضا فنيا لفرقة البحيرة للإنشاد الديني في السادسة مساء، بالمسرح الروماني.

"صالون الثقافة الجماهيرية" يحتفل بنصر أكتوبر

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع 6 لقاءات تثقيفية احتفالا بذكرى النصر، ضمن فعاليات "صالون الثقافة الجماهيرية"، وذلك بعدد من المحافظات، بمشاركة نخبة من الكتاب والأكاديميين والمتخصصين.
ويشهد بعد غد الثلاثاء 6 أكتوبر لقاء بعنوان "صناعة القرار في حرب أكتوبر.. الرؤية والجرأة" بقصر ثقافة حلوان، يليه يوم الأربعاء 7 أكتوبر لقاء بعنوان "نصر أكتوبر.. دروس في الانتماء وبناء الهوية"، بقصر ثقافة أسوان، كما ينفذ لقاء بمحافظة المنوفية في اليوم نفسه تحت عنوان "من الاستنزاف إلى العبور"، وتتواصل الفعاليات يوم الخميس 8 أكتوبر مع لقاء بعنوان "دور القوى الناعمة في انتصارات أكتوبر"، بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، إلى جانب لقاء بعنوان "من الاستنزاف إلى العبور"، يشهده مركز شباب الاستاد ببورسعيد.
وتختتم الفعاليات يوم الجمعة 9 أكتوبر مع لقاء بعنوان "حرب أكتوبر في عيون الفن والأدب"، ببيت ثقافة المراغة، بمحافظة سوهاج.


كما تحفل الأجندة بعدد من الأمسيات الأدبية بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين، إلى جانب الفعاليات المقامة احتفالا باليوم العالمي لرعاية المسنين، والعيد القومي لمحافظتي الغربية والوادي الجديد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة فعاليات ثقافية وفنية عروضا للفنون الشعبية والموسيقى العربية معارض الكتب

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