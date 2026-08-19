اندلاع حريق في أتوبيسات مدرسة الواحة بالمقطم.. والدفع بسيارات الإطفاء

اندلع حريق، منذ قليل، في عدد من أتوبيسات مدرسة الواحة بمنطقة المقطم في القاهرة، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الحريق، وسط تحرك سريع من الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية للتعامل مع النيران.

حريق أتوبيسات مدرسة الواحة بالمقطم

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عدد من الأتوبيسات التابعة لمدرسة الواحة بمنطقة المقطم، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي الأتوبيسات أو المنشآت والمناطق المحيطة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبدأت أعمال مكافحة النيران ومحاصرة مصدر الاشتعال، بالتزامن مع فرض الإجراءات اللازمة لتأمين محيط موقع الحريق وتسهيل عمليات الإطفاء.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، فيما تعمل الأجهزة المعنية على التأكد من عدم وجود أي امتدادات للنيران داخل المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

فحص موقع الحريق

وفي الوقت نفسه، بدأت الجهات المختصة في فحص موقع الحريق للوقوف على ملابساته وأسباب اندلاع النيران، إلى جانب إجراء أعمال المعاينة وحصر حجم التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب الانتهاء من أعمال السيطرة على النيران والفحص والمعاينة.