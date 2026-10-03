مهدي بن عطية يلمح إلى وجود خيانة في أزمة رونالدو وجيسوس

تحدث المغربي مهدي بن عطية، لاعب يوفنتوس السابق، عن الأزمة الأخيرة بين كريستيانو رونالدو وجورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، معربًا عن حزنه لما يمر به قائد المنتخب.

وقال بن عطية: «أشعر بالحزن الشديد من أجل رونالدو، لأنني أعرف مدى تعلقه بهذا المنتخب وبلده، وأعلم أنه يشعر بأنه لا يزال قادرًا على تقديم الكثير».

وأضاف: «صحيح أننا لاحظنا، خصوصًا في كأس العالم، أنه لم يعد يتمتع باللياقة البدنية التي كان يملكها عندما كان في العشرين من عمره».

وتابع: «اليوم، أتفهم أن هناك نوعًا من الخداع أو الخيانة في علاقته مع المدرب».

وطرح بن عطية تساؤلًا بشأن طبيعة العلاقة بين رونالدو وجيسوس، قائلًا: «هل يمكن أن يكون جيسوس قد استغل علاقتهما في النصر من أجل أن يتم اختياره مدربًا للمنتخب؟ هذا مجرد رأيي، فأنا لا أملك أي معلومات ولا أعرف ما حدث».

وتأتي تصريحات بن عطية في ظل حالة الجدل المحيطة بعلاقة رونالدو بجيسوس، والتي تصاعدت مؤخرًا مع تطورات معسكر المنتخب البرتغالي



