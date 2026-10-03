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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط أهالي قرية كفر الساحل.. محافظ الغربية يطمئن على الخدمات ويستمع لمطالب المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

خلال جولته بقرية كفر الساحل، حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على لقاء عمدة القرية وأهاليها، واطمأن على الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وهنأهم بالعيد القومي الـ228 للمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على متابعة احتياجات أهالينا والوقوف معهم عن قرب.

توجيهات محافظ الغربية 

وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم بما تشهده كفر الساحل من مشروعات وخدمات.

تحرك تنفيذي عاجل 

 ووجهوا الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ما يتم تنفيذه من مشروعات تخدم الأهالي وتحسن مستوى الخدمات، كما حرص المحافظ على التأكيد على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين والحفاظ على ما تم إنجازه من مشروعات وخدمات، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والعمل على تلبية مطالب المواطنين، لأن خدمة المواطن ورضاه أولويته.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات كفر الساحل مركز طنطا

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