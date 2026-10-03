مرفوض.. أحمد موسى: إسرائيل وإثيوبيا عايزين ياخدوا جزء من الصومال لإنشاء ميناء على البحر الأحمر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر مع الحفاظ على السودان كدولة مستقلة ذات سيادة ولا تقسيم فيها ونفس الأمر في الصومال.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إسرائيل وإثيوبيا عايزين ياخدوا جزء من الصومال لإنشاء ميناء إسرائيلي على البحر الأحمر وهذا أمر مرفوض من مصر والعالم .

وأكمل: إثيوبيا وإسرائيل تحاولان الاستيلاء على أراضي من الصومال لإنشاء ميناء، وهذا الأمر مرفوض من مصر تمامًا، ولن تسمح مصر لدولة غير شاطئية على البحر الأحمر ويكون لها ميناء على البحر.

وأشار إلى أن الدول العربية ترفض اعترافات إسرائيل بشأن اعترافها بأرض الصومال، ومصر تدعم استقرار الصومال وإريتريا، ومصر لن تتخلى عن الدول التي وثقت فيها، وعلشان كدا مستحيل نتخلى عنهم، تخيل أخوك أو صديقك يكون محتاجك فأنا هلبي النداء ولن أتخلى عنه".