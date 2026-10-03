أحمد موسى: أفريقيا لازم تكون آمنة ومستقرة حتى يأتي المستثمر لها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مدينة العلمين تستضيف أكبر المؤتمرات "منتدى العلمين- أفريقيا للأعمال"، وهناك عدد من القادة والرؤساء ورؤساء الحكومات الأفريقية في العلمين اليوم، موضحًا أن قارة أفريقيا بها 1.4 مليار نسمة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مدينة العلمين تحولت من مدينة للألغام إلى مدينة سياحية وقادة العالم كلهم بيتكلموا عن العلمين، وإزاي مصر حولتها لمدينة ساحرة.

وتابع: "العلمين درة البحر المتوسط وكل وسائل الإعلام تتحدث عنها، وقادة قارة أفريقيا في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال، كما أن أفريقيا اليوم قارة كبيرة ولابد من التعاون بين دول القارة ووجود ربط بين دولها".

وأكمل: ممر القاهرة كيب تاون وهو ممر يربط القارة من شمالها إلى جنوبها، كما أن أفريقيا تملك ثروات هائلة، كما أنها تملك 40% من احتياطي الذهب في العالم، و30% من ثروات العالم و12% من نفط العالم، و65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم موجودة في أفريقيا.

وأردف: مشكلة القارة الوحيدة هي الاستعمار الذي احتل الدول الأفريقية ولم يتم بنائها، كما أن أفريقيا من القارات التي تصدر البن والكاكاو، كمان القارة تعرضت للظلم، وليس لها صوت دائم في مجلس الأمن".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي تحدث عن وجود عضوية دائمة لأفريقيا في مجلس الأمن، ويجب أن يصل صوت أفريقيا للعالم كله، ولكن بوجود إرادة سياسية واضحة، كما أن معدلات النمو السكاني في القارة كبيرة.

ولفت إلى أن 60% من سكان القارة شباب وهذا الأمر ميزة للقارة السمراء، أفريقيا لابد أن تكون آمنة ومستقرة حتى يأتي المستثمر لها، ولابد من وجود الدعم للدولة الوطنية بعيدًا عن الميليشيات.

وأوضح موسى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم في قمة العلمين أفريقيا للأعمال بها العديد من الرسائل، أبرزها دعم الدول القومية في كل أفريقيا، بجانب التعاون بين دول القارة ووجود بنية تحتية قوية في القارة.

واستطرد: الرئيس السيسي يتحدث عن التنمية ودعم الدول القومية وصون مبدأ حسن الجوار، والتعاون والرخاء لكل شعوب الدول الأفريقية، كمان أي كلام آخر سيؤدي إلى عدم استقرار الدول وخلق صراع بينهما.

واختتم موسى إلى أن القارة الأفريقية محتاجة شبابها وشركاتها، المؤتمر ده هيتم عقده كل عامين ومع كل انعقاد ستكون هناك توصيات سيتم العمل عليها، مع تجنب الصراعات في القارة