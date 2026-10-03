أحمد موسى: العلمين الجديدة نموذج للتنمية ومدينة سياحية تكنولوجية تعمل طوال العام

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات منتدى العلمين أفريقيا للأعمال بالعلمين الجديدة واستضافة مصر قمة النيباد .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الرئيس السيسي يؤكد أهمية تواجد الاستقرار في أفريقيا بما يسهم في زيادة حجم الاستثمار بين الدول الأفريقية ".



وأضاف موسى :"مصر تعمل بشكل مستمر من أجل التنمية والعلمين الجديدة نموذج للتنمية ".



وأكمل :" العلمين الجديدة تحولت من منطقة مليئة بالألغام الى مدينة متكاملة سياحية تكنولوجية تعمل على مدار العام".